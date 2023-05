Caio a pris l’eau... Les notes de l'AS Monaco après la défaite à Lyon (3-1)

Nübel (6): sur la lignée de son bon match contre Lille, il sauve par deux fois les siens face à Lacazette et surtout Cherki en première mi-temps. Battu par le capitaine lyonnais à bout portant, il ne peut pas retarder l’échéance plus longtemps. La main ferme face à Cherki avant d’être fusillé par Caqueret.

Disasi (4): il part de trop loin pour empêcher Lacazette de marquer son 26e but de la saison. Sans faire d’erreurs vraiment marquantes, il a sombré comme les autres par la force des choses. Il a eu un vrai ballon de but mais son coup de tête était trop mou pour embêter Lopes.

Matsima (4): il faisait face à un énorme client avec l’ancien Gunner et s’il a parfois semblé sur un fil, il a eu le mérite de s’accrocher. Trop naïf face à Cherki sur le but du 2-1, il a pu mesurer sa marge de progression.

Henrique (3): certes malchanceux avec ce contre défavorable au début de l’action, il doit être bien plus tranchant pour empêcher Barcola de servir Lacazette sur le but de l’égalisation lyonnaise. Et que dire de son apathie sur les deuxième et troisième buts… Une faute professionnelle.

Vanderson (4): il a eu un mal fou à contrôler le vigoureux Jeffinho. Hormis un beau renversement sur Jakobs, il n’a pas franchement pesé offensivement, bien pris par Tagliafico. Des difficultés qui l’ont rendu nerveux.

Fofana (6): on l’a beaucoup vu car il a toujours eu la volonté de créer quelque chose, que ce soit par son jeu de passes très vertical ou par ses remontées de balle. Lopes s’est interposé sur la meilleure des trois frappes qu’il a tenté. Il a été plutôt bon à la récupération. Dommage qu’il ne suive par Caqueret sur le deuxième but lyonnais.

Matazo (3): en plus d’avoir trop souvent un temps de retard sur ses adversaires, il a aussi été très en difficulté dans l’utilisation du ballon. Remplacé par CAMARA (64’), auteur d’une entrée correcte.

Jakobs (4): à son actif, une tête en retrait bien sentie pour Golovin et un tir puissant repoussé par Lopes. Pour le reste, il n’a pas démérité mais il a aussi eu énormément de déchet.

Akliouche (4): titulaire surprise, il a été intéressant techniquement sur certaines séquences. Bien trop peu quand même pour laisser une vraie empreinte sur la rencontre. Remplacé par BEN SEGHIR (64’), très neutre.

Golovin (6): il a grappillé de nombreux ballons dans la moitié de terrain rhodanienne et a été de tous les bons coups offensifs, même s’il lui a manqué un brin de réussite dans le dernier geste. Il est aussi tombé sur un grand gardien car sa demi-volée était parfaite. Remplacé par DIATTA (71’).

Ben Yedder (5): muet depuis cinq rencontres, une anomalie, il n’a pas manqué son retour en allant chercher le penalty qu’il transforme lui-même dès la 70e seconde de jeu. Il a été un relais précieux dans le petit jeu avant de s’éteindre complètement ensuite. Remplacé par EMBOLO (71’), trop court pour sa seule occasion.

Coach (4): il pensait avoir trouvé un nouvel équilibre mais son équipe en a pris trois.

Arbitre (6)

Match (6)