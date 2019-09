C’est toujours Il faut en faire plus

Il y a de la colère dans les rangs des supporters monégasques et Leonardo Jardim est l’objet de leur courroux permanent que le point ramené de Reims (0-0) ne va pas estomper. En début de match, le Portugais était le destinataire d’une banderole sortie au cœur du parcage monégasque « 15/09 : la honte de trop, Jardim laisse la place ».

Un message direct et sans détour qui sera doublé de chants soutenus en fin de match (« Jardim démission »). La fracture semble irréversible. D’ailleurs, certains joueurs sont venus s’aventurer au pied du secteur monégasque, Glik et Bakayoko en tête, comme pour éteindre un incendie qui n’en finit plus de brûler depuis plusieurs mois. Trois points en six matches, aucune victoire, le début de saison de l’AS Monaco est une lente agonie. Hier, Jardim a pourtant tenté des choses avec la mise sur le banc de Fabregas et Ballo-Touré pour ce qui pouvait s’apparenter à une forme de sanction. En début de semaine, les joueurs avaient demandé à renouer avec le 3-5-2 pour mieux protéger Benjamin Lecomte, c’est fait. Soit Leonardo Jardim est à l’écoute de son groupe, soit le coach ne maîtrise plus rien. Les deux lectures sont envisageables et il est difficile de dire laquelle est la plus flatteuse pour l’ASM.

Malgré la réorganisation tactique, le jeu monégasque n’a pas été très flamboyant. Peu de mouvements, des centraux qui balancent devant rapidement et qui perdent souvent la balle en essayant de repartir proprement. Les trois centraux ont d’ailleurs eu un mal fou à se coordonner dans l’alignement, la couverture et la distance de marquage, par deux fois en première période un Rémois s’est retrouvé seul face à Lecomte. En rajoutant des défenseurs dans sa composition de départ, Leonardo Jardim pensait mieux défendre. Ce fut tout l’inverse. Quelle est l’idée de jeu quand votre premier relanceur s’appelle Kamil Glik ?

Le Polonais a des qualités mais pas celle de pouvoir orienter le jeu de derrière. Sur le terrain, on a longtemps vu sept joueurs à vocation défensive, un meneur de jeu qui œuvrait dans le no man’s land et deux ailiers reconvertis avants-centres qui ont attendu, en vain, les ballons. C’est un raccourci clavier assez facile mais on n’est pas très loin de ce qui a été proposé, hier, pendant près d’une heure.

On tâtonne. On s’adapte aux absents, aussi, il est vrai. La seconde période a été de meilleure facture, notamment dans l’engagement. Plus haut sur le terrain, avec un pressing plus efficient, Monaco avait plus d’envie et mettait plus d’agressivité sur le terrain. Cela a eu le mérite d’endiguer la spirale négative en défense avec cette première sortie sans encaisser de but mais tout n’est pas réglé.

Après six journées, l’ASM n’a toujours pas gagné le moindre match, on ne comprend pas vraiment ce que l’on regarde et ce n’est pas la sérénité qui semble habiter cette équipe. Mais ça aurait pu être pire sans un très bon Lecomte. C’est mieux que rien, au final. Reste que Nice va débarquer au Louis-II mardi soir et Jardim jouera toujours son avenir. Car s’il est difficile de licencier un entraîneur qui ne perd pas, il est encore plus difficile de poursuivre l’aventure avec un coach qui ne gagne pas de match.

3’: coup-franc de Chavalerin repris de la tête par Romao, Lecomte est bien placé.

9’: seul aux abords de la surface, Bakayoko arme une frappe détournée par un défenseur rémois mais Rajkovic se détend et capte en deux temps.

10’: Romao trouve Doumbia côté gauche, l’ailier repique au centre et déclenche une lourde frappe que Lecomte détourne en corner.

21’: centre côté gauche de Konan, Glik est trop court et Dia reprend à bout touchant, Lecomte sort un arrêt réflexe.

48’: sur une interception énergique de Bakayoko, Keita Baldé récupère le ballon seul face au but délaissé par Rajkovic qui effectuait une remise en jeu mais le Sénégalais écrase sa frappe, le portier serbe sauve sur sa ligne.

58’: corner monégasque mal renvoyé, Aguilar tente sa chance d’une reprise de volée de l’extérieur de la surface, Rajkovic est sur la trajectoire.

68’: à l’entrée de la surface, Oudin arme une frappe du gauche que Lecomte repousse.

78’: Golovin enroule une frappe du droit qui file dans la lucarne de Rajokovic mais le Serbe se détend et sort une belle claquette.

tiémoué bakayoko (milieu de Monaco)

Quel est votre sentiment ?

leonardo jardim (entraîneur de Monaco)

« C’est un match où nous n’avons pas pris de but, c’était important. Reims a contrôlé le premier acte mais on est resté ensemble. Le match nul est justifié, les deux gardiens ont fait des grands matches. Mes joueurs ont respecté les consignes. Je suis content de l’attitude et du comportement. Trois points en six matches, ce n’est pas bon pour la confiance, surtout pour un club comme Monaco. Le travail doit nous permettre de retrouver de la sérénité. La colère des supporters ? Je ne le prends pas personnellement, c’est la situation de l’équipe qui fait que le coach est le plus visé. C’est une situation habituelle d’un club qui connaît des difficultés. La réception de Nice, un tournant ? On est toujours obligé de gagner, surtout dans notre situation. Si je me sens soutenu par mes dirigeants ? Oui ».