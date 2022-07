Breel Embolo officiellement transféré à l'AS Monaco

Arrivé jeudi en fin d'après-midi en Principauté, Breel Embolo a achevé avec succès ce vendredi les tests de sa visite médicale, débutés la veille.

Il s'est engagé dans la foulée pour quatre saisons avec l'AS Monaco, qui a accepté de débourser environ 12,5 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international suisse (56 sélections, 9 buts).

Le contrat d'Embolo à Mönchengladbach, avec qui il a disputé 29 matchs et inscrit 9 buts en Bundesliga la saison dernière, arrivait à son terme en juin 2023.

"A 25 ans, Breel a remporté des titres et connait l’exigence de la Ligue des Champions. De plus, son statut de joueur international et sa participation à des grands rendez-vous comme la Coupe du Monde et le Championnat d’Europe lui confèrent une expérience qui nous sera assurément précieuse. Il arrive à l’AS Monaco au meilleur moment de sa carrière", s'est félicité le directeur sportif monégasque Paul Mitchell.

L'attaquant va amener sa vitesse et sa capacité à prendre de la profondeur au groupe entraîné par Philippe Clement.

Breel Embolo est la deuxième recrue de l'été pour l'ASM après le Japonais Takumi Minamino.