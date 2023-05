Boadu buteur et précieux, Golovin en jambes... Découvrez les notes des Monégasques après la victoire à Angers (2-1)

Nübel (6) : sa sortie devant Niane (37’) a permis à son équipe de ne pas concéder l’ouverture du score pour la troisième fois de rang. Malgré le but de Sima, ce déplacement en Anjou fait partie de ses bonnes copies sous le maillot de l’ASM. Il a eu de la présence dans les airs.

Vanderson (6) : son entente avec Minamino a été l’une des bonnes surprises de l’après-midi (13’, 16’). Piston droit, il s’est projeté avec plus de liberté que lorsqu’il évolue latéral, le poste qu’il dit pourtant préférer. Un joli tour de passe-passe pour devenir passeur sur le but de Golovin. Il doit se replacer plus vite sur celui des Angevins. Remplacé par Diop (78’).



Disasi (6) : il a retrouvé l’agressivité indispensable à son jeu, comme sur le contact intelligent qu’il impose à Niane dans la surface (41’). Il a défendu en avançant et bien lu le jeu angevin, interceptant des passes et tentant quelques chevauchées. Offensivement, Niane contre sa volée devant la ligne (31’) et il loupe sa reprise (86’). A lui de finir la saison sur ce rythme.



Matsima (6) : après avoir dépanné comme latéral droit en février, il a repris son poste de prédilection, l’axe. Il a tremblé en remettant involontairement le ballon sur Niane (37’) et il est dominé par Sima sur la réduction de l’écart, mais cela ne reflète pas l’ensemble de son match. Il a souvent été appliqué dans son placement, ce qu’ont illustré ses tacles devant Hunou (57’) et Sima (73’).



Henrique (6) : axial gauche, un rôle inhabituel pour lui, il a répondu aux attentes en étant intraitable face à Thioub et consorts.

Vexé par les critiques et ses dernières sorties, le Brésilien a les idées claires, à nouveau.



Diatta (4) : piston gauche, ses percussions n’ont pas amené grand-chose. Il a été le plus discret des trois éléments offensifs. Sa seule frappe fuit le but (72’). Remplacé par Jakobs (88’).



Fofana (6) : il a poussé un cri de colère (40’) parce qu’il ne pouvait pas se satisfaire de son entame. S’il avait tenté de gagner des mètres balle au pied et une bonne frappe (10’), il avait aussi perdu des ballons (21’, 23’) et pouvait mieux négocier certains coups (37’, 40’). Il a haussé le ton ensuite, donnant un caviar à Boadu pour le break.



Matazo (6) : il a été un rouage précieux, malgré une perte de balle dangereuse qui aurait pu effriter sa confiance (5’). Dans l’impact, il ne s’est pas caché. C’est lui qui jaillit à la récupération sur le second but monégasque. Remplacé par Camara (63’).



Minamino (6) : situé dans le cœur du jeu, position qu’il affectionne, il a été très juste techniquement. Il a offert deux munitions à Boadu (13’, 24’) et Bernardoni l’a empêché de signer son 2e but en L1 (16’). Il ne cadre pas Abdelli sur le but du SCO mais ce fut sans conséquence sur le résultat. Remplacé par Ben Seghir (78’).



Golovin (7) : il a harcelé l’adversaire sans rechigner et défendu avec hargne. Placé à l’intérieur du jeu, il a amené du liant. Et sa frappe brossée en une touche est une merveille. Le Russe s’est retapé après un coup de pompe physique lié à un virus. Remplacé par Volland (88’).



Boadu (7) : il a retrouvé le théâtre de son premier but en L1 (décembre 2021) et ça lui a porté chance. Impliqué dans le pressing et solide dos au but pour faire jouer ses copains et fixer la défense, il a surtout inscrit son 3e but de la saison en championnat après un échec (13’) et une parade de Bernardoni (24’).