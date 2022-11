Bleus: poste par poste, les dilemmes de Deschamps avant l'annonce de sa liste pour le Mondial-2022

Gardiens: l'incertitude Maignan

En pole position: Hugo Lloris, Mike Maignan, Alphonse Areola.

En balance: Alban Lafont, Steve Mandanda.

La seule incertitude concerne Mike Maignan, blessé à un mollet avec l'AC Milan. S'il est remis, il sera bien le gardien N.2 derrière le capitaine Hugo Lloris et devant Alphonse Areola.

En cas d'absence, Deschamps peut décider d'emmener les trois mêmes gardiens qu'en Russie en appelant Steve Mandanda, qui part avec une longueur d'avance sur le novice Alban Lafont (Nantes).

Défenseurs: Varane et Kimpembe espérés

En pole position: Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Jules Koundé, Benjamin Pavard, Raphaël Varane.

En balance: Presnel Kimpembe, Ibrahima Konaté, Pierre Kalulu, Mohamed Simakan, Benoît Badiashile, Jonathan Clauss, Lucas Digne, Ferland Mendy, William Saliba, Dayot Upamecano, Nordi Mukiele, Axel Disasi.

Tous deux touchés ces dernières semaines, Raphaël Varane (cuisse) et Presnel Kimpembe (tendon d'Achille) espèrent être rétablis à temps mais ils restent fragiles, surtout le Parisien, blessé plus récemment. A leurs côtés, les champions du monde Benjamin Pavard et Lucas Hernandez sont attendus. Theo Hernandez et Jules Koundé, réguliers ces derniers mois, seront là.

Pour les deux ou trois dernières places, en revanche, la bataille fait rage entres les doublures potentielles. Le poste de deuxième latéral gauche se jouera entre Ferland Mendy et Lucas Digne.

A droite, l'hypothèse de voir Jonathan Clauss sortir du groupe n'est pas exclue: Deschamps a beaucoup observé le Milanais Pierre Kalulu ces dernières semaines, tout comme Mohamed Simakan à Leipzig.

Si le sélectionneur souhaite ajouter un autre arrière central, Ibrahima Konaté voire William Saliba semblent partir avec un peu d'avance sur Dayot Upamecano, en difficulté sur le dernier stage. Le profil et le tempérament de Konaté, notamment, a été apprécié par le staff en juin. Autre option: le Monégasque Benoît Badiashile, gaucher, ou son partenaire Axel Disasi.

Milieux: Fofana et Camavinga candidats

En pole position: Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni.

En balance: Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Mattéo Guendouzi, Boubacar Kamara, Jordan Veretout, Tanguy Ndombélé.

En l'absence de Paul Pogba et N'Golo Kanté, blessés, Deschamps comptera sur la paire Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni, énormément utilisés ces derniers mois au milieu.

Pour les épauler, le Monégasque Youssouf Fofana a marqué de précieux points en septembre, au contraire d'Eduardo Camavinga. Mais le joueur du Real Madrid, au fort potentiel, plaît à l'encadrement pour sa capacité à répéter les efforts, à supporter la pression et pour sa polyvalence dans différents schémas tactiques.

Derrière, Deschamps optera sans doute pour un ou plusieurs joueurs capables d'accepter sans rechigner un temps de jeu très limité. Mattéo Guendouzi a joué ce rôle depuis plus d'un an.

Attaquants: Giroud pressenti

En pole position: Karim Benzema, Kingsley Coman, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Christopher Nkunku, Olivier Giroud.

En balance: Ousmane Dembélé, Moussa Diaby, Randal Kolo Muani, Marcus Thuram, Wissam Ben Yedder.

Aucun mystère du côté des titulaires: les trois places d'attaque sont réservées à Griezmann, Mbappé et Benzema. Reste à savoir qui s'assoira sur le banc.

Depuis près d'un an, Deschamps s'efforce de faire comprendre à Olivier Giroud qu'il devra se contenter de miettes, voire de rien du tout, sans faire de vagues. Le joueur de l'AC Milan, dont les performances récentes impressionnent, semble l'avoir compris et a de grandes chances de figurer dans la liste.

Christopher Nkunku, actuel meilleur buteur de Bundesliga, apparaît comme la doublure parfaite de Griezmann, tandis que Kingsley Coman offre une solution intéressante comme ailier.

C'est aussi le cas d'Ousmane Dembélé, rarement décisif en sélection mais auteur de performances récentes avec le Barça.

issam Ben Yedder et Moussa Diaby, pas appelés à la rentrée, partent de plus loin, comme Marcus Thuram et Randal Kolo Muani, pourtant très efficaces en Allemagne.