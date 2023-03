Bleues: Wendie Renard et Eugénie Le Sommer rappelées par Hervé Renard

La décision de Wendie Renard (142 sélections) en février de se mettre en retrait de l'équipe a conduit au départ de l'ex-sélectionneuse Corinne Diacre, limogée le 9 mars.

Absente depuis avril 2021, sa coéquipière à l'OL Le Sommer (33 ans) fait partie de la première liste dévoilée par Hervé Renard en vue des matches amicaux de préparation au Mondial-2023 contre la Colombie et le Canada, les 7 et 11 avril à Clermont et au Mans.

En revanche, la milieu du Paris SG Kheira Hamraoui n'y figure pas, comme les Montpelliéraines Marion Torrent et Charlotte Bilbault, appelées quasiment sans interruption par Diacre ces dernières années.

Dans le sens des retours, la Lyonnaise Amel Majri (66 sélections) retrouve un groupe France qu'elle n'a plus fréquenté depuis septembre 2021. Une grave blessure à un genou, puis une période de congé maternité, l'ont tenu éloignée des Bleues.

Léa Le Garrec, milieu de Fleury, va également avoir une nouvelle chance en sélection, à 29 ans et plus de cinq années après sa dernière cape.

Dans cette liste élargie à 26 joueuses, la principale absente est l'attaquante Kadidiatou Diani, victime d'une fracture de la clavicule jeudi à Wolfsburg lors de l'élimination du Paris SG en quart de finale de Ligue des champions.

La meilleure buteuse du Championnat de D1 féminine s'était également mise en retrait des Bleues pour demander le départ de Diacre.

La buteuse Marie-Antoinette Katoto et la défenseure Griedge Mbock, associées au mouvement de rébellion contre Diacre, sont blessées depuis plusieurs mois.

Rendez-vous pour le Coupe du monde 2023

Hervé Renard, 54 ans, a été nommé jeudi à la tête des Bleues, deux jours après avoir démissionné de son poste de sélectionneur de l'Arabie saoudite. Il a signé un contrat courant jusqu'en août 2024, après les Jeux olympiques de Paris. D'ici là, les Tricolores ont rendez-vous en Australie et en Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde 2023, du 20 juillet au 20 août.

La liste des 26 Bleues pour le rassemblement d'avril:

Gardiennes (3): Mylène Chavas (Bordeaux), Pauline Peyraud-Magnin (Juventus Turin/ITA), Constance Picaud (PSG)

Défenseures (9): Selma Bacha (Lyon), Estelle Cascarino (Manchester United/ENG), Hawa Cissoko (West Ham/ENG), Elisa De Almeida (Paris SG), Magou Doucouré (Reims), Sakina Karchaoui (Paris SG), Maëlle Lakrar (Montpellier), Eve Périsset (Chelsea/ENG), Wendie Renard (Lyon)

Milieux (7): Kenza Dali (Aston Villa/ENG), Laurina Fazer (Paris SG), Grace Geyoro (Paris SG), Oriane Jean-François (Paris SG), Léa Le Garrec (Fleury), Amel Majri (Lyon), Sandie Toletti (Real Madrid/ESP)

Attaquantes (7): Viviane Asseyi (West Ham/ENG), Sandy Baltimore (Paris SG), Kessya Bussy (Reims), Delphine Cascarino (Lyon), Eugénie Le Sommer (Lyon), Clara Matéo (Paris FC), Ouleymata Sarr (Paris FC)