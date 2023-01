Benoît Badiashile quitte officiellement Monaco pour Chelsea

Ne manquait que l'officialisation. Elle est tombée ce jeudi via une jolie vidéo de l'AS Monaco.

"Le club de mon enfance... Le temps file mais les souvenirs resteront à tout jamais. J'avais beaucoup de rêves dans ma tête et l'AS Monaco m'a aidé à en réaliser une partie", peut-on entendre de la part de Benoît Badiashile. "Je suis arrivé comme un enfant et je repars comme un homme. Un énorme merci à l'ensemble du staff, aux membres de l'Academy, à tous mes coachs et à mes coéquipiers. Merci aussi aux fans pour le soutient et l'amour que vous m'avez donné".

Absent de la feuille de match contre Brest dimanche, Benoît Badiashile avait été autorisé par le club à se rendre à Londres, où il a passé avec succès en début de semaine sa visite médicale.

Son transfert est estimé à un peu moins de 40 millions d'euros bonus compris. Le défenseur central de 21 ans, dont le contrat à l'ASM courait jusqu'en juin 2024, s'est engagé pour un bail longue durée de sept ans et demi avec les Blues, 10e de Premier League (avec deux matchs en retard).

Benoît Badiashile devrait être présenté ce jeudi soir à Stamford Bridge avant le match opposant Chelsea à Manchester City.