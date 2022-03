Ben Yedder sur le banc pour l'AS Monaco à Strasbourg

Pour cette rencontre de la 28e journée de Ligue 1, face au 5e qui les devance de trois places et trois points, les Monégasques espèrent relancer la machine après leur revers à Braga, jeudi en huitième de finale aller de Ligue Europa (2-0).

Pour ce match, et alors que son équipe n'a remporté qu'une seule de ses six dernières rencontres toutes compétitions confondues, Philippe Clement a choisi de faire tourner, au coeur d'une série de six matchs en trois semaines.

Vanderson, Henrique et Ben Yedder, très sollicités récemment, sont sur le banc. Sidibé, Jakobs et Diop réintègrent le onze, comme Badiashile.

Maripan, qui figurait dans le groupe, a testé son genou à 1h10 du coup d'envoi. Accompagné d'un préparateur physique, le défenseur central a enchaîné courses, pas chassés et passes pendant une dizaine de minutes. Ce test n'a pas été concluant et le Chilien est absent de la feuille de match.

Cesc Fabregas (cheville) et Krépin Diatta (genou) sont absents.

Le onze monégasque

Nübel - Sidibé, Disasi (cap.), Badiashile, Jakobs - Jean Lucas, Tchouameni, Fofana, Gelson - Volland, Diop.