Ben Yedder, performance capitale: les notes des Monégasques après leur succès face au PSG

Nübel (5) : abandonné par sa défense sur le but de Zaïre-Emery, il n’a eu aucun arrêt à faire, preuve de la supériorité monégasque sur ce match. Précis dans ses relances.

Aguilar (6) : il lui est souvent reproché de ne pas se montrer assez dans la zone de vérité. Hier, il a forcé Donnarumma à s’employer avec une tête plongeante et une frappe soudaine en première mi-temps. Il se montre décisif pour enlever de justesse le ballon à Marquinhos (28’) mais il est pris dans son dos par Bernat sur le but de Zaïre-Emery.

Disasi (6) : les Parisiens ne l’ont pas franchement forcé à s’employer, peut-être parce qu’ils ont vite senti que la tour de contrôle monégasque serait infranchissable.

Maripan (6) : comme avec Disasi, Neymar et Ekitike se sont cassé les dents sur le solide défenseur chilien qui adore le combat et ce genre d’affiches.

Caio Henrique (6) : s’il semble trop haut sur la réduction du score parisienne née d’un bon décalage à l’opposé, le latéral gauche a encore livré un sacré match sur son côté gauche, à l’image de ce centre soyeux pour Aguilar en première mi-temps.

Diatta (7) : impliqué sur les deux buts monégasques, il a fait vivre un enfer au jeune El Chadaille Bitshiabu, que ce soit dans les situations en un-contre-un ou par son pressing. Moins en réussite après le changement de système parisien, il a eu le mérite de faire les efforts défensifs. Pas loin d’être un match référence sous les couleurs monégasques pour le Sénégalais.

Fofana (7) : il initie l’action de l’ouverture du score d’un superbe coup du sombrero pour se jouer de Soler et El Chadaille Bitshiabu. Un geste de grande classe qui a donné le ton d’une prestation de haut niveau, avec et sans ballon.

Camara (7) : en plus de ne pas lâcher d’une semelle les joueurs venus s’aventurer dans sa zone, il s’est beaucoup projeté vers l’avant, ce qui lui a valu de subir quelques vilaines fautes. Précieux dans l’orientation du jeu. Remplacé par MATAZO (90’+3).

Golovin (7) : il inscrit à bout portant son cinquième but de la saison en L1, bien placé dans le cœur de la surface parisienne. Même s’il perd son duel face à Donnarumma ensuite, le Russe ne doit rien se reprocher, lui qui a abattu un travail monstrueux. Remplacé par JAKOBS (79’).

Ben Seghir (7) : sérieux défensivement, à l’image de plusieurs ballons grappillés dans les pieds de Neymar, il a été à la hauteur de l’affiche avec beaucoup d’activité et une passe décisive, sa première en pro, savamment dosée pour son capitaine. A cédé sa place à MINAMINO (72’).

Ben Yedder (9) : sa justesse technique, son sens de la passe (quelle ouverture pour Golovin!) et ses déplacements entre les lignes ont posé d’énormes problèmes à Marquinhos et à la défense parisienne dans une première mi-temps remarquable, où il a puni les largesses parisiennes avec un doublé et beaucoup de sang-froid. Quel joueur. Remplacé par EMBOLO (72’), auteur d’une entrée remuante.

Coach (7) : son équipe a montré de la maturité et du talent pour frapper un grand coup contre un tout petit PSG.