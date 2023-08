Ben Yedder mis en examen pour viol: Hakimi, Greenwood, Mendy, Brandao... comment les autres clubs ont géré ces affaires

L’international marocain s’était défendu en dénonçant "une tentative de racket". Dans la foulée, son club lui avait apporté son soutien et déclaré "faire confiance à la justice". "On va le gérer normalement", avait expliqué son coach de l’époque Christophe Galtier, qui l’a titularisé de nouveau dès son retour de blessure.

Mendy suspendu par City

Benjamin Mendy. Photo AFP.

En août 2021, après le placement en détention provisoire de Benjamin Mendy pour quatre accusations de viols et une agression sexuelle, Manchester City avait fait le choix de suspendre le défenseur pour la durée de l’enquête et de ne plus lui payer ses salaires (il réclame actuellement 11, 5 millions d’euros d’impayés), malgré la présomption d’innocence. L’acquittement de l’international français avait coïncidé avec la fin de son contrat (fin juin) et il a donc pu s’engager cet été avec le FC Lorient.

Greenwood aussi

Mason Greenwood. Photo AFP.

Accusé de violences conjugales et tentative de viol par sa compagne et placé en garde à vue le 30 janvier 2022, Mason Greenwood avait immédiatement été suspendu par Manchester United et Nike, son équipementier, avait mis fin à son contrat. Alors que son procès était censé se tenir à partir du 27 novembre 2023, les poursuites judiciaires le visant ont été abandonnées en février du fait « du retrait de témoins clés et de nouveaux éléments », selon les déclarations du porte-parole du parquet britannique.

Dani Alves licencié

Dani Alvès Photo Cyril Dodergny.

En janvier dernier, Dani Alvès était licencié par son club mexicain des Pumas quelques heures après sa mise en détention provisoire pour le viol présumé d’une femme de 23 ans dans une discothèque de Barcelone. Dans l’attente de son procès, le Brésilien est toujours incarcéré en Espagne.

Brandao exfiltré

Brandao. Photo Franz Chavaroche.

Moins récemment, en 2011, l’attaquant de l’OM Brandao avait lui aussi défrayé la chronique. Accusé d’avoir violé une jeune femme de 23 ans qu’il raccompagnait en sortant d’une boîte de nuit d’Aix-en-Provence, le Brésilien avait été exfiltré dans son pays natal pour se faire oublier avec un prêt jusqu’à la fin de l’année à Cruzeiro. Après huit mois d’exil, Brandao avait fait son grand retour à Marseille. "Sans préjuger de l’affaire en cours, je ne vois pas pourquoi Brandao serait autorisé à jouer au Brésil et partout dans le monde mais pas pour le club auquel il appartient", justifiait alors Vincent Labrune, le président de l’OM de l’époque. En septembre 2012, Brandao bénéficiait d’un non-lieu dans cette affaire.