Ben Yedder joue les Père Noël avant l’heure sur le port Hercule à Monaco

Les enfants étaient au rendez-vous pour tenter d’envoyer un ballon au cœur d’une cible géante et ainsi décrocher des cadeaux. Ils étaient surtout là, en famille, pour monter sur l’estrade rencontrer le capitaine de l’AS Monaco, Wissam Ben Yedder. Si son coéquipier Aleksandr Golovin a annulé sa venue à la dernière minute, l’attaquant était bien là, lui, pour multiplier les selfies et dédicaces. "Normal" selon lui de répondre présent, d’autant plus à quelques jours de Noël. On imagine qu’il n’aurait pas été le dernier, plus jeune, à faire la queue pour rencontrer l’un de ses idoles, lui dont les références sont le Brésilien Ronaldo et Zinedine Zidane.

Interrogé sur la trêve internationale due à la Coupe du monde, WBY a confié "que le retour à la compétition était toujours meilleur après une telle coupure". Et affirme que l’AS Monaco ne manquera pas d’ambition et veut poursuivre sur sa dynamique. "On veut remonter au classement et essayer de revenir dans les 3-4 premiers, se rapprocher toujours plus du haut du classement. Pour cela il faut bien se préparer et être prêts pour la reprise de matchs. Et être patients."

Et ce n’est pas le fait que la Ligue 1 joue pendant les Fêtes de fin d’année pour la première fois qui semble troubler l’adepte de futsal.

"C’est différent mais j’ai l’habitude d’enchaîner les matchs sur cette partie de l’année. Il y a eu cette petite coupure avec la Coupe du monde mais on doit continuer, s’entraîner et être prêts pour la compétition."

"Une Coupe du monde très compliquée"

Non retenu par Didier Deschamps, Ben Yedder confirme "avoir suivi" l’équipe de France et être "content" de sa qualification en demi-finale mais peine à se mouiller en termes de pronostics. "C’est une Coupe du monde très compliquée, avec des surprises. a part très souvent en prolongations."

Échange-t-il des messages avec ses coéquipiers au Qatar, Youssouf Fofana et Axel Disasi? "Oui. J’ai vu qu’ils sont concentrés. Ils sont dans leur Coupe du monde et ils font tout pour la remporter."

Le Kids Tour reprendra la route en 2023 avec notamment des dates en montagne. Depuis le début de saison, la caravane a déjà parcouru 1.762 kilomètres et été à la rencontre de plus de 1.500 enfants. 4 joueurs professionnels, 2 membres de l’AS Monaco Esports et un joueur de l’Academy ont participé jusqu’à présent.