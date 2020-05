Ben Yedder, Fabregas, Slimani... Le mercato de l'AS Monaco s'annonce délicat

Badiashile demandé

Dans les joueurs convoités et « bankables », on peut citer le cas des deux défenseurs Benoît Badiashile et Benjamin Henrichs. Le cas du jeune défenseur central est délicat car il demeure l’un des rares joueurs formés au club à pouvoir prétendre à une place dans le onze de départ, mais les recrutements des jeunes défenseurs centraux Pavlovic et Marcelin, en janvier dernier, laissent présager qu’un avenir sans lui a déjà été sérieusement envisagé.

D’ailleurs, la gestion de la charnière centrale, qui a longtemps été un souci cette saison, sera l’un des gros dossiers de Robert Moreno puisqu’en plus de Glik, Maripan, Jemerson et Badiashile, il faudra gérer l’intégration de Marcelin, Pavlovic et Panzo, de retour de prêt. Soit sept joueurs pour deux postes dont quatre ont à peine 20 ans...