"Beaucoup de fois on les tue": Leonardo Jardim pousse un coup de gueule sur le traitement des très jeunes joueurs

"Il faut peut-être qu’on parle des idées qu’on a de prendre des jeunes qui ont 14, 15 ans et on pense que ce sont des adultes en miniature... Beaucoup de fois, on tue les joueurs. Après, personne ne se responsabilise.

Peut-être que si on avait fait plus attention il y a deux, trois ans lors de la formation de Pietro Pellegri (au Genoa), il n’aurait pas tous ses problèmes musculaires aujourd’hui. Mais personne ne se responsabilise.

On a lui, on a Geubbels, des jeunes joueurs que peut-être, je dis bien peut-être, des personnes ont beaucoup chargés. Un mec de 16 ans n’est pas un adulte en miniature. On doit respecter ça. Aujourd’hui, on pense qu’un garçon de 15 ou 16 ans est déjà formé. Ce n’est pas vrai.

La maturité arrive après 18, 19 ans au niveau des os, des tendons. Il faut passer ce message, parce que ça peut casser la vie de jeunes joueurs."