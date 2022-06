Battues à Toulouse, les joueuses de l'AS Monaco FF manquent l'accession en D2

Après un nul dos à dos (2-2) dimanche dernier sur le terrain de l’AS Monaco FF dans le deuxième tour du barrage aller d’accession en D2 féminine, c’était l’heure des retrouvailles, ce dimanche, sur le terrain annexe du stadium de Toulouse. Une rencontre couperet pour clôturer une saison exceptionnelle de la part des joueuses de Stéphane Guigo.

Devant plus de 600 personnes amassées autour de la main courante dont des joueurs de l’effectif professionnel du TFC, tout juste promus en L1, les Monégasques ont fait une belle entame, rendant coup pour coup aux Violettes dans un match rugueux.

Hounsa a maintenu l’espoir

À la demi-heure de jeu, ce sont pourtant les Toulousaines qui ont trouvé l’ouverture sur coup franc. Déjà buteuse à l’aller, Sonia Roumiga n’a laissé aucune chance à la gardienne azuréenne Jade Hounsa d’un magnifique retourné (31’).

C’est donc avec seulement un but de retard et encore des moyens d’espérer que les Monégasques retournaient aux vestiaires.

Déterminées à tout renverser, elles revenaient avec de solides intentions, sans jamais réussir à trouver la faille.

Or, les Toulousaines élevaient leur niveau de jeu, imposant un défi physique que les Asémistes avaient de plus en plus de mal à relever. À force de reculer, elles permettaient aux Toulousaines de trouver plusieurs fois les montants. Et lorsque ce n’était pas les poteaux, c’est la gardienne Jade Hounsa, auteur d’une prestation remarquable, qui permettait à son équipe d’y croire encore.

Mais si les Monégasques n’ont pas encaissé de but supplémentaire, elles ne sont pas non plus parvenues à marquer, s’inclinant sur le plus petit des scores. De ce fait, elles évolueront toujours en R1 la saison prochaine.