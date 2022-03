Battue à Strasbourg (1-0), l'AS Monaco grille un nouveau joker dans la course à l'Europe

Déjà accrochée à l'aller, l'ASM a pris une leçon d'envie et d'agressivité ce dimanche après-midi sur la pelouse de La Meinau pour concéder une deuxième défaite consécutive, après le revers 2 à 0 à Braga en huitième de finale aller de la Ligue Europa.

Certes, Alexandre Djiku n'aurait jamais dû ouvrir le score sur un superbe retourné acrobatique à la 24e minute, car il n'y aurait jamais dû avoir corner, mais les Monégasques n'ont jamais non plus donné l'impression de mériter un résultat positif, tant ils n'ont pas existé dans les duels ou dans le jeu.

Strasbourg a eu la balle de 2-0 à la 64e minute, mais la tête d'Ajorque a fini sur la barre.

Monaco s'est montré plus entreprenant dans le dernier quart d'heure avec les entrées de Vanderson, Ben Yedder et Boadu. Or le Néerlandais, parfaitement servi par le premier, a raté une énorme occasion d'égaliser (74').

Alors que la victoire à Marseille avait redonné un peu d'espoir, le ciel s'assombrit de nouveau sur l'AS Monaco et son entraîneur Philippe Clement avant une semaine terrible avec les réceptions de Braga en huitième de finale retour de la Ligue Europa (défaite 2-0 à l'aller) et Paris dimanche en championnat.