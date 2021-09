Battu à Lorient 1-0, l'OGC Nice s'incline pour la première fois de la saison

Une fois encore, la première mi-temps à plombé l’OGC Nice. Moconduit a marqué à la 23e et Gouiri a raturé la balle d’égalisation.

Pire, en début de seconde période, l’attaquant niçois a loupé un penalty. Comme face à Monaco, il a frappé au dessus. Un deuxième raté en trois jours.

Malgré une domination de tous les instants et une supériorité numérique (Jenz expulsé) pendant 20 minutes, le Gym n’a pas su égaliser. Le match des occasions ratées.

Comme cette frappe de Delort qui a terminé sur la transversale de Nardi.

"On a pris un but sur coup de pied arrêté, on a manqué un penalty et touché la barre. ça n’a pas rigolé pour nous ce soir. On n’a pas eu de réussite. A nous de retenir la leçon", a dit capitaine Dante après la rencontre.

L’OGC Nice, qui ira à Saint-Etienne samedi, est 7e avec 10 points à deux longueurs du podium avec un match (contre Marseille) en retard.