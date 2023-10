Battu à Lille (2-0), Monaco abandonne sa place de leader de Ligue 1

Au stade Pierre-Mauroy, Monaco a concédé sa deuxième défaite de la saison et la première à l'extérieur. Les Rouge et Blanc ont pris deux buts dans le dernier quart d'heure de la première période. Zhegrova a d'abord trouvé Cavaleiro au second poteau (1-0, 32'). Oublié par Fofana, l'ancien Monégasque a crucifié Köhn dans les six mètres du plat du pied.

Puis dix minutes plus tard, les Dogues ont doublé la mise. Zhegrova a fixé Matsima et Jakobs pour alerter Diakité dans la surface. Le latéral a croisé sa frappe dans le petit filet et entre les jambes de Zakaria (2-0). Sur ces deux situations, les Rouge et Blanc ont été transpercés et ont manqué d'agressivité.

En s'imposant, l'ASM aurait eu 23 points. Elle aurait égalé son meilleur départ en L1 après 10 journées au XXIe siècle. C'était en 2003-2004, lorsque le club de la Principauté était mené par Didier Deschamps et avait terminé 3e en fin de saison.

Hütter a tenté un 5-3-2

Pour cette rencontre, Adi Hütter n'avait pas conservé sa défense à quatre. Même si on a pu le croire au coup d'envoi, avec une composition d'équipe qui pouvait le laisser penser. Il a délaissé le 4-4-2 utilisé contre Metz le week-end dernier (victoire 2-1). Un choix alors dicté par les absences en défense de Maripan, Salisu, Vanderson, Magassa et Henrique.

Il a pu aligner à nouveau trois centraux grâce au retour de suspension de Zakaria. Plutôt que d'utiliser le Suisse au milieu, il l'a fait évoluer au cœur de sa charnière dans une équipe organisée en 5-3-2 à la perte de balle. L'ancien de Gladbach a occupé un rôle hybride en remontant au milieu et à côté de Fofana en phases de possession. Le but était de faciliter les relances mais ça n'a pas vraiment fonctionné après vingt minutes prometteuses.

Malgré cette tactique, Monaco n'est pas parvenu à se montrer réellement dangereux en première période. Il y avait toujours un pied ou une tête lilloise pour contrer les centres ou les frappes asémistes.

Remplacés à la pause par Boadu et Akliouche, Balogun et Minamino n'ont pas existé. Si le Néerlandais n'a pas fait mieux, l'international Espoirs a réussi quelques dribbles sans parvenir à être décisif. Entré en fin de match, Ben Seghir a, lui aussi, essayé de redonner un peu de vie à son équipe mais ça n'a pas fonctionné. Même si Hütter a lancé toutes ses armes offensives dans la bataille en fin de partie, la Principauté est restée muette.

Après cette deuxième défaite de la saison, l'ASM glisse de la première à la troisième place. Elle compte désormais un et deux points de retard sur Paris et Nice (2e et 1er).