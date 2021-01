Battu 2-0 à Brest, l'OGC Nice est toujours en souffrance

Deux buts claqués en première mi-temps. Deux buts signés Mounié (23e) alors que la défense somnolait et Honorat (28e) suite à une bourde de Lotomba.

Derrière, Saliba, qui jouait son premier match sous les couleurs de l’OGCN, a été l’une des rares satisfactions de la soirée.

A la mi-temps, Reine Adelaïde a déclaré au micro de Téléfoot : "On n’est pas à la hauteur".

A la fin de la rencontre, Kamara, lui, a dit : "On répète nos erreurs. On fait encore des cadeaux. Je n’ai rien de plus à ajouter..."

Que dire ? Derrière, les Niçois sont fébriles et naïfs. Au milieu, ils sont ni tranchants, ni inspirés. Devant, Gouri a été maladroit et Rony invisible.

Adrian Ursea a fait ses cinq changements. Pour rien ou pas grand-chose. On cherche les occasions.

Samedi, le Gym se déplace encore. A Metz où il faudra rebondir. Pas simple. Mais Nice n’a plus le choix.

A Brest (Stade Francis Le Blé): Brest bat Nice 2 à 0 (mi-temps 2-0)

Arbitre : J. Stinat

Possession de balle : Brest : 38% / Nice: 62%

Buts : Mounié (23), Honorat (28) Avertissements.- Brest : Honorat (53), Lasne (72) Nice : Saliba (11), Gouiri (63), Mahou (90+1)

Brest : Larsonneur - Pierre-Gabriel (Duverne 80), Chardonnet, Herelle, Perraud - Honorat (Philippoteaux 87), Belkebla (cap), Lasne, Faivre (Magnetti 89) - Cardona (Charbonnier 80), Mounié (Battocchio 80) Entraîneur : Olivier Dall’Oglio

Nice : Benitez - Daniliuc, Saliba N’Soki, - Atal (Kamara 57), Schneiderlin (cap) (Thuram-Ulien 78) Boudaoui (Ndoye 69), Lotomba (Mahou 78) - Reine-Adelaide, Rony Lopes (Claude Maurice 57) - Gouiri Entraîneur : Adrian Ursea