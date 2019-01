"Batshuayi? Pour l'instant le dossier est bloqué", révèle le vice-président de l'AS Monaco Vadim Vasilyev

Vous avez décidé de corriger le tir en recrutant plusieurs joueurs lors du mercato. Etait-ce une obligation?

Comme vous avez pu le voir il fallait vite réagir pour sortir le club de cette situation compliquée. Le travail a été fait. Trois de nos quatre recrues ont pu démontrer déjà leurs qualités sur le terrain. Quant à William (Vainqueur, arrivé blessé), il démontrera prochainement son talent, mais il nous a convaincu déjà dans l'état d'esprit. Mais même sans les recrues, je tiens à dire que je crois en cette équipe. Avec les retours de Tielemans, Lopes, Golovin etc., on a vu que le niveau augmentait. Reste encore Jovetic, Sidibé ainsi que des jeunes comme Geubbels et Pellegri… Je suis persuadé que sans ses recrues ce soir, l'équipe montrera ses qualités contre Nice. C'est très important pour le club et les supporters.

Pour vous, le mercato est-il terminé?

Nous sommes très content de notre mercato d'hiver. Un attaquant pourrait nous aider, mais nous en somme pas encore là. Nous ne ferons pas n'importe quoi . Nous regardons les bonnes opportunités.

"On ne va pas revenir sur les erreurs"

Cela veut-il dire que l'attaquant Michy Batshuayi ne viendra pas?

On est d'accord avec le joueur et Valence. Mais pour l'instant ce n'est pas le cas avec Chelsea qui reste sur l'idée d'un transfert à l'heure actuelle. Dans le foot, ça peut changer vite, mais pour l'instant, oui, le dossier est bloqué.

Faites-vous un constat d'échec de cette première moitié de saison?

On ne va pas revenir sur les erreurs, elles ont été faites et c'est pour ça qu'on a vite réagi. Mais il y a eu aussi un concours de circonstances incroyables avec tous les blessés. On a du coup réorganisé notre département médical. On ne peut pas parler d'échec du mercato d'été même si je ne suis pas content de la situation. J'ai repris en main ce mercato d'hiver en étant beaucoup plus proactif que cet été. On a tout fait pour redresser cette situation.

Votre directeur sportif Michael Emenalo est-il donc plus en retrait?

Non. J'ai juste senti qu'il fallait que je sois plus présent et c'est ce que j'ai fait.