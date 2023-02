Barrages retour de la Ligue Europa contre Leverkusen: ce qu'il faut retenir de la conf' de l'AS Monaco

L'avantage d'un but

"Ce but, ça ne change rien. On doit jouer notre jeu, jouer pour gagner ce match. Quand tu calcules trop, tu arrêtes de jouer. Ca ne nous réussit pas. C’est très dangereux de tout changer. On peut changer de système, ça on sait faire mais il est important que notre philosophie reste la même."

Les défaites dans les matchs couperets

"Il n’y a pas de traces. C’était des expériences qui nous ont aidé à prendre des points les dernières semaines. On a appris de ces leçons tous ensemble. On grandit en équipe avec les bonnes mais aussi les mauvaises expériences. On passe des caps. Ce n’est jamais une garantie. Ce n’est pas parce qu’on est invaincus qu’on ne peut plus perdre. On doit être prêt à toutes les situations. L’état d’esprit dans les têtes a beaucoup changé. Il y a beaucoup plus de maturité, de leadership dans les moment difficiles. On est plus solidaires, on communique mieux. Devenir une équipe comme le Real Madrid qui ne joue jamais avec du doute dans la tête, c’est un objectif pour moi. Mais dans cette équipe, il y a beaucoup d’expérience."

La fatigue de l'enchaînement

"On ne doit pas y penser. Les joueurs ont grandi. Ils ont prouvé qu’ils pouvaient jouer le jeudi et enchaîner le dimanche. C’est grâce aux entraînements, à la façon dont ils ont développé leurs corps. J’ai joué l’Europe. La première année, c’était difficile, la deuxième un peu moins et la troisième, j'étais parfaitement adapté. Quand je suis repassé à un match par semaine, c’était trop de temps libre pour moi (sourire). Tu es joueur pour jouer des matchs, prouver quelque chose. Quand un joueur ne peut pas gérer, c’est à un autre d’être prêt. On ne va pas lâcher une compétition parce qu’on pense qu’on va être fatigué dans quelques semaines. On a un groupe avec des compétiteurs qui se battent pour prendre des minutes. Si on travaille toute l’année pour l’Europe, ce serait fou de ne pas jouer à fond. C’est à nous d’être prêt pour tout. On doit avoir des grands rêves de jouer contre des grandes équipes."

Kevin Volland

"Kevin a souvent été blessé. Il a montré avec nous et avant qu’il peut jouer à ce poste derrière l’attaquant car il travaille fort pour l’équipe aussi sans ballon. C’est un autre type de joueur que Takumi Minamino, Eliesse Ben Seghir ou Aleksandr Golovin. Son style peut être très utilise comme il l’a beaucoup prouvé ici à Monaco. Il se sent bien. Il a eu de la malchance avec les blessures. Ce n’était pas musculaire mais sur des duels. Il n'a pas joué depuis longtemps donc il n'est pas encore prêt à jouer 90 minutes".