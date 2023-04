Avant OGC Nice-PSG, retour sur la saison niçoise de Christophe Galtier, entre conflits et réussite

Les retrouvailles à l’Allianz Riviera étaient attendues depuis son départ pour le Paris Saint-Germain, l’été dernier. L’excitation et l’intérêt autour du retour de Christophe Galtier à Nice sont encore montés en flèche au fil de l’actualité récente.

Après deux revers consécutifs contre Rennes et Lyon, une troisième défaite contre son ancien club, qu’il a quitté sans faire ses adieux, pourrait lui coûter sa place sur le banc parisien avec l’avance sur le dauphin lensois éventuellement réduite à trois points... avant le PSG - Lens de la semaine prochaine.

Ce serait la seconde fois de rang que son patron écourte son bail d’entraîneur puisqu’à Nice, "son départ était acté, qu’il aille au PSG ou pas", assure une source proche des décideurs britanniques d’Ineos. Le résultat d’une saison terminée dans le chaos après l’échec en finale de Coupe de France et les tensions exacerbées avec son directeur sportif, Julien Fournier.

Un management et une méthodologie reconnus

Auréolé d’un titre de champion de France avec Lille, Christophe Galtier arrive pourtant à Nice vent dans le dos et animé d’une confiance jamais atteinte. Quand il tombe d’accord avec les dirigeants niçois au mois de février, il n’est pas encore devenu celui que beaucoup considèrent, quelques semaines plus tard, comme le meilleur coach français et un futur candidat au poste de sélectionneur des Bleus.

"Plus grand que le club", comme le présente maladroitement Julien Fournier lors de la conférence de presse d’intronisation, "Galette" veut imposer la même méthode qu’à Lille, celle qui lui a permis de remporter le titre et qu’il considère comme l’unique façon de bien faire. "Au Losc, je me concentrais uniquement sur le terrain", répète-t-il souvent à ses nouveaux collaborateurs.

Ces derniers voient débarquer un "leader charismatique, qui dégage une vraie force quand il parle en début de semaine ou de séance", détaille l’un d’entre eux. "A la fin de ses causeries d’avant-match, tout le vestiaire a envie d'entrer sur le terrain et de jouer".

Ses séances et sa méthodologie sont articulées exclusivement autour du 4-4-2, "c’est carré, tu sais tout de suite ce qu’il attend de toi avec ou sans ballon", reconnaissent plusieurs Aiglons.

"Son autre force, c’est de savoir s’entourer de compétences et déléguer", quitte à partir plus tôt du centre d’entraînement pour découvrir la région sur son vélo Ineos. La diététicienne connue à Lille (Camille Rombaut) et un analyste vidéo de solide réputation (Isidre Ramon Madir) rejoignent son staff. Au quotidien, il ne cesse de vanter les mérites de Luis Campos, qu’il souhaite faire venir à l’OGC Nice car il considère Fournier comme un bon directeur général mais pas un bon directeur sportif.

Entre les deux hommes, le lien, créé par leurs affinités marseillaises et quelques connaissances communes, s’est rapidement distendu, jusqu’à atteindre un point de non-retour lors de la deuxième partie de saison.

Les choix de Fournier pointés du doigt

Le mercato hivernal laisse des traces indélébiles, Galtier est deuxième à la trêve et souhaite "un attaquant qui marque des buts" pour le rester jusqu’au bout. Il n’a jamais accepté de voir débarquer Billal Brahimi, "un remplaçant à Angers", pour huit millions d’euros alors qu’il espère plutôt Cavani ou Pépé.

Déjà peu emballé par les choix de Fournier lors de l’été (Stengs, Kluivert, Rosario, Lemina), il se sent trompé sur la marchandise et trahi par celui qui l’avait fait venir. "Et pendant ce temps, l’OM recrute Bakambu et Kolasinac", rouspète alors Thierry Oleksiak, l’adjoint et lieutenant de Galtier, qui avait invité les scouts à ne pas perdre de temps sur la piste Randal Kolo Muani car Kasper Dolberg était dans l’effectif. Une riche idée…

"Il reste qui du mercato estival 2022 dans l’effectif actuel, questionne le clan du Marseillais pour attaquer les choix de Fournier. Rosario, c’est tout, et il est remplaçant…"

Aucun contact avec la formation et Digard

Alors qu’il surfe sur une série de cinq victoires de rang, Galtier veut anticiper le mois de ramadan avec les joueurs concernés. Un par un, il leur demande de ne pas faire le jeûne. Certains acceptent, Boudaoui refuse. Todibo explose, lui, face à l’autorité jugée excessive et balance un plot en plein entraînement. Le coach ne bronche pas mais la confiance avec son vestiaire se délite.

Distant, voire méprisant avec les salariés de la formation, le Marseillais a peu d’estime pour le travail de Fred Gioria et perd aussi le lien avec Dante, qu’il ne veut plus prolonger malgré un premier avis favorable. "Il ne respecte pas les gens de la formation, observe un de ses ex-collègues. C'est ce qui lui coûte beaucoup à Paris aussi puisque c’est un secteur du club qui veut sa tête ».

Avec Didier Digard, coach de la réserve à l’époque, il n’y a aucun contact, aucune affinité. Pire, "Galette" n’est pas contre l’idée de le remplacer par un autre éducateur. Un autre point de divergence avec Fournier, jusqu’au clash final qui suit l’échec en Coupe de France.

"Galtier semblait envahi par l’événement, assure un témoin interne du fiasco. On sentait qu’il jouait gros sur cette finale. Il a modifié toute sa préparation d’avant-match par rapport au championnat, ça n’a pas été une réussite."

Le crédit du coach s’amenuise auprès de son vestiaire. A Reims, lors du dernier match de championnat, Rosario invite Galtier à prendre des risques, Delort gueule aussi... La cinquième place et l’Europe sont au bout, mais le divorce est inéluctable au vu de tous les antécédents.

"Il s’attend à être sifflé à l’Allianz, c’est la vie du foot, il connaît ça. Mais la seule vérité, c’est l’héritage qu’il a laissé: cette qualification en Coupe d’Europe, défend l’entourage de Galtier. Nice finit à un point de l’Europa League, à cause du point retiré contre l’OM. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Il n’y a pas que du négatif, Christophe a d’excellents souvenirs de Nice, de grands matchs en mémoire. Il y a un goût d’inachevé avec Nice, un sentiment de gâchis."

Un ressenti partagé par Delort, parti à Nantes depuis, mais pas par la majorité du vestiaire niçois. Dans un stade à guichets fermés, au cœur d’une série de 14 matchs sans défaite et en plein mois de ramadan, source des plus grosses crispations avec Galtier : l’heure de la revanche a sonné.