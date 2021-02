Avant Monaco-OGC Nice mercredi, "le derby est une histoire de motivation", selon Gernot Rohr

Gernot, en six derbies joués contre Monaco avec Nice, vous n’en avez perdu qu’un seul pour 4 succès et un nul...

(Il nous coupe). J’en ai perdu un ? Vous êtes sûr ?

Oui à domicile lors de la saison 2003-04 au Ray (1-2) ?

Ah... C’est l’exception qui confirme la règle (rires). On oublie souvent les défaites !

Au Louis-II, vous êtes en revanche invaincu. Avec notamment cette victoire inoubliable 4-3 le 2 octobre 2004 alors que vous étiez menés 3-0 à l’heure de jeu. Quels ont été vos mots de coach pour renverser une telle situation ?

Ce match-là, je m’en rappellerai toujours ! Au bout de 20 minutes, on était mené 2-0 contre une équipe finaliste de la Ligue des Champions. On avait perdu très tôt Echouafni sur blessure, remplacé par Serge Dié, et j’avais fait rentrer Jankauskas, un attaquant, à la place de Grenet. Il fallait apporter plus de poids offensif pour chercher à marquer. A la mi-temps, on a surtout parlé réorganisation tactique par rapport à ces changements. Mais il n’avait pas fallu beaucoup lever la voix dans le vestiaire. C’était resté calme, on avait bien vu que Monaco était supérieur. On a encaissé un 3e but à l’heure de jeu mais, ensuite, l’équipe a eu une réaction magnifique avec ce triplé incroyable d’Agali en quelques minutes et ce dernier but de Vahirua.Je me rappelle encore très bien que Didier Deschamps criait beaucoup sur le bord de la touche pour essayer de remettre ses joueurs à l’endroit (sourire). Mais tout ça n’aurait jamais été possible sans le soutien exceptionnel de nos supporters.

Le match s’est aussi gagné dans les tribunes...

Oui car quand vous êtes à l’extérieur mais que vous avez l’impression d’être soutenus par les deux tiers du stade, ça dégage une énergie très spéciale.

Une énergie qui permet aux joueurs de se surpasser. Je me souviens très bien de ses milliers de supporters niçois qui arrivaient de la basse corniche avec leurs mobylettes... Sur les trois matchs que j’ai dirigés avec Nice à Monaco, je me suis appuyé à chaque fois sur le soutien populaire pour motiver mes joueurs. C’était le derby des gens du cru, des quartiers contre ceux très bien établis de Monaco. Les deux clubs étaient à l’opposé en termes d’effectif, de budget. Mais nous, on avait une volonté de fer et cette solidarité qui nous portait depuis 2002 et le retour en Ligue 1, avec beaucoup de joueurs revanchards. Cette victoire 4-3 n’était pas un miracle tactique même si on avait remis en place une bonne organisation en cours de match. C’était avant tout, comme pour chaque derby, une histoire de motivation.

Aujourd’hui, on a l’impression que c’est plus difficile de toucher les joueurs avec ce discours...

Oui mais à l’époque, ce n’était pas simple non plus. Nous ça a duré trois ans car on avait aussi réussi à être surprenant tactiquement. On était en avance avec ce 3-5-2 qui revient beaucoup dans les compositions d’équipe actuellement. Il était adapté à nos qualités et avait posé des problèmes à toutes les grandes équipes.

L’année de la remontée en 2002-03, vous vous imposez aussi au Louis-II (1-0) sur un but de Diawara...

Inoubliable ! J’avais mis Kaba sur le banc, il était en colère. Il était rentré et avait marqué en fin de match. Cette année-là, on était très défensif. On avait inscrit le but sur l’une de nos rares contre-attaques. Magnifique !

Le Gym aujourd’hui ?

Le résultat de Nice est le premier que je regarde avec celui de Bordeaux. Je suis content que le club soit rentré dans une autre dimension sur le plan matériel, ce qui devrait donner de bons résultats à l’avenir, même si ce n’est pas le cas actuellement.

Votre avis sur les difficultés rencontrées par l’équipe cette saison ?

L’équipe est jeune, elle a des soucis, elle manque de régularité, de leaders. L’expérience de Dante fait défaut sur le terrain, il y a eu un nouvel entraîneur... Les joueurs n’ont pas encore assimilé ces changements importants. Psychologiquement, l’ensemble est fragile car les résultats ne sont pas bons et le doute s’est installé. Mais je ne suis pas assez dedans pour porter un jugement précis.

Avec votre expérience de coach, pensez-vous que Nice est en danger et peut descendre en Ligue 2 ?

Non. Je n’irai pas jusque-là. Il y a des qualités humaines et sportives dans l’effectif qui devraient permettre d’éviter une telle issue. En revanche, ça sera impossible de décrocher l’Europe cette année. Mais si jamais les Niçois descendent, je serai là pour les faire remonter (rires).

Quels leviers faut-il actionner dans ce genre de situation pour redresser la barre ?

Le travail à l’entraînement. Le travail physique mais aussi psychologique. Il faut beaucoup parler aux joueurs pour leur libérer la tête. Faire aussi par exemple des petits jeux où on marque beaucoup de buts, d’autres où la défense peut se remettre en confiance... Tout est une question de mental.

L’AS Monaco ?

Elle trouve sa vitesse de croisière avec de bons résultats qui s’enchaînent après des moments difficiles. Pour le derby, Monaco est largement favori. Mais c’est peut-être, malgré tout, le bon moment de les prendre car quand tout va bien comme ça dans une équipe, parfois elle peut se laisser griser. Il faut jouer là-dessus côté niçois.

La clé du match ?

Le Gym n’aura hélas pas ses supporters pour apporter un plus. L’équipe devra défendre avec une bonne agressivité, sans commettre de fautes et procéder en contre. Elle devra miser sur la vitesse de ses attaquants et profiter des espaces qui vont forcément se créer.

Quels joueurs appréciez-vous dans les deux équipes ?

A Monaco, j’aime toute l’attaque avec Ben Yedder, Volland et aussi Golovin. A Nice, Lees-Melou est mon joueur préféré. Parce qu’il a joué au Cap-Ferret (là où vit Gernot quand il n’est pas en Afrique, ndlr), où il a travaillé dans les écoles et a fait preuve d’un comportement extraordinaire. Il a laissé une très belle image là-bas.

Avez-vous des nouvelles du Nigérian Victor Agali, auteur de ce fameux triplé au Louis-II ?

Bien sûr, nous sommes toujours très proches. Il est l’un de mes scouts au Nigeria. Il s’occupe aussi d’une Academy qui compte une trentaine de jeunes près de Lagos et a obtenu son diplôme d’entraîneur en Allemagne, un pays où il a souvent joué durant sa carrière.