Avant le match de Ligue des champions face à Prague, le milieu de l'AS Monaco Gelson Martins évoque sa maladresse face au but

Premier buteur du championnat, grâce à son ouverture du score face aux Nantais vendredi (1-1), et très actif sur les deux premières rencontres officielles de l’ASM cette saison, le milieu offensif portugais a donné quelques explications sur sa maladresse dans le dernier geste. Celle qu’il est peut-être en passe de gommer.

Lui qui a connu des hauts et des bas depuis son transfert définitif de l’Atlético Madrid à Monaco en 2019, notamment une suspension de six mois pour avoir bousculé un arbitre.

"Ma manière de travailler est la même cette saison que les précédentes", a confié en préambule le joueur de 26 ans.

Avant d’enchaîner: "Il s’est passé des choses que je ne peux pas contrôler ces dernières années (des blessures, NDLR) et j’apporte aussi défensivement à l’équipe. À certains moments, je peux manquer de lucidité. Vous pouvez quand même compter sur mon engagement et mon abnégation. Je travaille pour m’améliorer dans le dernier geste, être plus réaliste. Comment? J’appuie davantage sur la finition à l’entraînement".