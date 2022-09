"Avant le foot il y a l'être humain, la santé des gens": les joueurs niçois réagissent après les incidents à l'Allianz Riviera avant Nice-Cologne

Dante

Sur les incidents :

"On a appris ce qu'il arrivait dans notre stade. Avant le foot il y a l'être humain, la santé des gens. On était très choqués par rapport à tout ça. Je suis content que nos supporters n'avaient rien à voir là dedans, c'est le seul point positif. Le foot c'est bien, c'est important. Mais il y a des limites. On n'a pas vu de vidéos dans le vestiaire mais il y avait des gens qui nous parlaient. Ça nous a touché, même ce qu'ils ont fait l'après-midi dans notre centre ville. Il faut qu'on puisse gérer certaines choses, ne pas laisser aller (jusque-là). On a dû attendre une heure de plus pour jouer, c'est un fait."

Sur le match :

"L'équipe a su s'adapter. On est tous d'accord que nos perfs de ce début de saison... Mais ça ne fait même pas dix jours que nous avons l'équipe complète. On commence à travailler tous ensemble, ça va prendre. Il fallait faire encore plus qu'en première période, même si on a été bien avec deux belles occasions. Il faut qu'on continue dans le positif. En seconde période, on a commencé à avoir un peu plus de confiance et à se créer des occasions. On a bien corrigé certaines choses pendant la mi temps, le mouvement de nos ailiers avec les deux attaquants. Thuram et Beka-Beka ont eu plus de possibilités. Si c'est notre meilleure mi-temps de la saison ? Quand on voit l'adversaire, l'intensité et l'importance du match oui. Mais il faut toujours mettre l'abnégation."

Andy Delort

Sur les incidents :

"On a été surpris, Bulka est rentré dans le vestiaire en nous expliquant. Au début on était un peu inquiets pour notre famille. Ce n'est pas de notre côté, je tiens à féliciter nos supporters pour leur comportement. J'ai vu toute l'après-midi ce qu'il se passait, c'est dommage. Il faudrait que ça reste festifs. Qu'ils aillent dans les bars, qu'ils boivent des coups c'est normal mais c'est dommage que ça aille si loin. Dans les têtes on voulait répondre présent pour nos supporters. Ça nous a fait chier avant le match. [...] Je vais bien dormir ce soir, ma femme va faire moins la gueule (sourire)."

Sur le match :

"On les a vus à la vidéo, ils pressent énormément. On était peu trop bas, on a un peu subi en première période. Ensuite on est allé les chercher haut. On a récupéré des ballons et derrière on a réussi à combiner donc à avoir des occasions."

Sur l'ambiance :

"Je remercie les supporters. Ils nous ont énormément poussé. On connait les supporters allemands, c'est incroyable ce qu'ils ont fait ce soir (dans le bon sens du terme), mais nos supporters ont été présents. Je suis content qu'on ait fait un bon match pour eux."

Sur le match à venir contre Ajaccio en Ligue 1 :

"C'est particulier : je suis formé à l'ACA, j'ai vécu une montée avec eux, j'y ai rencontré ma femme, j'ai eu mon fils là bas... J'ai une bonne relation avec l'entraîneur (Olivier Pantaloni). Sur le terrain il n'y aura pas de cadeau mais il y aura toute ma belle famille, je voulais que mon fils me voit jouer dans ce stade. Ça me tenait à cœur."