Avant d'affronter l'AS Monaco, Rumilly-Vallières arrive à petits pas dans la cour des grands

Miser sur la jeunesse

Le Football club sportif de Rumilly est un club historique. Créé en 1932, "il est désormais connu sous le nom de GFA Rumilly-Vallières, né d’une fusion très récente, en 2018", informe Bernard Vellut, l’un des quatre co-présidents.

Avec désormais les clubs voisins de Marcellaz-Albanais, Marigny-Saint-Marcel et l’ES Vallières- ce dernier "ayant un pôle fort, notamment au niveau des jeunes"- ce sont 700 licenciés recensés, cinq salariés, quatre co-présidents et une équipe première en National 2, équivalent de la quatrième division.

"Cette année est une réussite à part dans l’histoire du club, note Bernard Vellut. La N2 était notre objectif. Celui de s’appuyer sur de jeunes joueurs, entourés de quelques gars plus expérimentés également. Un club amateur humble, toujours à la recherche de joueurs qui aimeraient nous rejoindre. La Coupe de France? Cela a permis à la ville d’avoir son nom sur la carte."

"Toute la ville s’est parée de bleu"

Quinze mille habitants à Rumilly, autour de deux mille à Vallières, autant d’âmes qui encourageront leur équipe lorsqu’elle foulera la pelouse du Parc des Sports d’Annecy.

"Toute la ville s’est parée de bleu, sourit le co-président. L’engouement pour cette épopée est juste incroyable. Il ne faut pas oublier que l’on a commencé cette compétition face à un club qui était quatre niveaux en dessous du nôtre. Et on s’est imposé dans les arrêts de jeu. On se retrouve désormais en demi-finale, face à l’AS Monaco qui tente de se qualifier pour la Ligue des Champions. Tout ce qui se passe aujourd’hui, ce n’est que du bonus."

Ce parcours, le club le doit "à la mentalité et au caractère des joueurs, confie Bernard Vellut. Et, paradoxalement, plus on avance, plus on est serein."