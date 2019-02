Aux Laureus de Monaco, Arsène Wenger reste mystérieux sur son avenir dans le football

L'Alsacien, ancien entraîneur de l'AS Monaco (1987-1994) et d'Arsenal (1996-2018), n'a pas pris de décision au sujet d'un éventuel retour sur un banc.

"Mon avenir? Il reste inconnu, a déclaré le Strasbourgeois. Ma nouvelle vie me plaît. Je suis plus libre, j'ai moins de pression et je voyage beaucoup partout dans le monde."

"Il faudra juger Henry et Vieira sur le long terme"

Le technicien de 69 ans a également évoqué, succinctement, les débuts de carrière de ses anciens joueurs chez les Gunners, Thierry Henry et Patrick Vieira.

Le premier a connu une expérience rapide sur le banc de Monaco (octobre 2018-janvier 2019), le second est en poste à Nice depuis le début de saison.

"Je pense qu'ils peuvent être tous les deux de bons entraîneurs. Patrick a commencé en début de saison. Il a pu développer son équipe. Thierry, lui, est arrivé en octobre, dans une équipe en mauvaise position. Dans ce cas, vous savez qu'il vous reste trois mois pour travailler, parce que dès janvier, si ça ne s'améliore pas, tout le monde est sur les nerfs. Vous n'avez pas le temps. Ça a été le cas de Thierry. Je ne sais pas comment il va rebondir. On verra. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra les juger sur le long terme. On ne peut pas prédire l'évolution d'une carrière. J'ai commencé le métier d'entraîneur à 33 ans, j'ai vu des coachs prometteurs et beaucoup ont fini par disparaître. Pour eux, ça va dépendre de la qualité des joueurs et de la chance qu'ils auront."