Auteur d'une grande saison avec l'AS Monaco, Kevin Volland fait son retour en équipe d'Allemagne pour l'Euro

Plusieurs fois au cours de cette saison, Kevin Volland avait été interrogé sur un possible retour en sélection allemande.

L'attaquant de l'AS Monaco, boudé depuis 5 ans et un match amical contre l'Italie, ne se faisait plus vraiment d'espoir mais sa saison de haute volée (18 buts) et son acclimatation express au championnat français ont visiblement convaincu Joachim Löw de lui redonner une chance.

Les cadres Thomas Müller et Mats Hummels ont également été appelés deux ans après leur dernière convocation.

"Nous avions pris cette décision à l'époque car nous voulions laisser de l'espace et du temps aux jeunes joueurs pour se développer. Mais la pandémie a ralenti cette progression, et c'était maintenant le bon moment pour les rappeler", a justifié le sélectionneur.

"Ils nous connaissent bien, a-t-il poursuivi, ils ont été longtemps en équipe nationale et connaissent notre philosophie. Ils sont respectés et acceptés par les plus jeunes, pour leurs performances et pour leur expérience."