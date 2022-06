Aurélien Tchouameni au Real Madrid, c'est imminent

Le feuilleton autour de l’avenir d’Aurélien Tchouaméni n'a jamais été aussi proche de sa conclusion.

Après plusieurs jours d'intenses négociations, l'AS Monaco et le Real Madrid sont parvenus à un accord autour d'un deal qui dépasserait les 100 millions d'euros, si l'on y ajoute les bonus (environ 20 millions d'euros) et la taxe réclamée par l'état espagnol (19% de la transaction).

Selon nos informations, le joueur passait sa visite médicale ce mardi soir depuis Split où les Bleus ont affronté la Croatie lundi (1-1).

D'après le très fiable journaliste italien Fabrizio Romano, le Real prévoirait d'officialiser le transfert après l'annonce de la prolongation de contrat de Luka Modric jusqu'en 2023, prévue ce mercredi au stade Bernabeu.

Dans ce dossier, les dirigeants merengues ont résisté à la concurrence de Liverpool et surtout du PSG, qui lui proposait le contrat le plus avantageux, car le joueur a quasi-toujours privilégié un départ vers la capitale espagnole.

Il faut dire que depuis les premiers contacts initiés il y a plus d'un an, le responsable de la cellule de recrutement Juni Calafat et les émissaires madrilènes se sont rendus plusieurs fois à Monaco pour rencontrer l'entourage d'Aurélien Tchouameni et avancer leurs pions.

Selon Marca, l'entraîneur du Real Carlo Ancelotti l'aurait aussi appelé en personne pour lui présenter le projet madrilène et le rassurer sur son futur temps de jeu.

Un travail de longue haleine en passe de payer pour un club déterminé ces dernières semaines à faire oublier le cuisant échec Mbappé.

A Madrid, c'est un contrat de 5 ans qui attend l'international français de 22 ans, titulaire lors des deux premiers matchs des Bleus de la campagne de Ligue des Nations.

Les Girondins de Bordeaux, à qui l'ASM avait offert 20 millions d'euros pour s'attacher les services de Tchouameni en janvier 2020, doivent recevoir 10% de la plus-value, selon une clause signée à l'époque.

Le défi pour Monaco et ses dirigeants sera désormais de trouver les bons profils pour compenser la perte sportive que représente le départ du meilleur joueur monégasque des deux dernières saisons.