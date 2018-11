Atletico Madrid- AS Monaco (2-0): les notes des joueurs monégasques

BENAGLIO (6): promu capitaine en l'absence de Falcao et au détriment d'Andrea Raggi, le gardien suisse n'a pas grand-chose à se reprocher. Le tire de Koke sur l'ouverture du score est dévié par Jemerson et il est abandonné par sa défense sur le second. Présent au premier poteau pour détourner la frappe de Griezmann (61'), et celle de Thomas (78').

BIANCONE (3): il fallait bien débuter un jour. Au match aller en youth league, le latéral droit de 19 ans était sur le banc. Ce mercredi soir, il a dû se coltiner Lemar, Griezmann et Correa. La marche était trop haute mais il ne faut pas lui en vouloir. Il a souffert et a eu beaucoup de déchets à la relance. A bien trouvé Falcao...