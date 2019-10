AS Monaco - Stade Rennais: les notes des joueurs monégasques

Lecomte (6)

Il se couche bien sur une frappe de Hunou (5’) mais ne peut rien faire sur le but de Maouassa et encore moins sur celui de Hunou où la maladresse de Gil Dias le crucifie. Très précieux dans les arrêts de jeu.

Jemerson (5)

Préféré à Maripan, le Brésilien a plutôt bien tenu son axe droit même si la solidité défensive monégasque est loin d’être retrouvée. Remplacé par Keita Balde qui pensait avoir donné la victoire aux siens avant de voir l’assistance vidéo annuler son but pour une main involontaire. Passeur décisif sur le 3-2, une rentrée clutch.

Glik (4)

Défendu par Leonardo Jardim en conférence de presse, le Polonais se fait d’abord manger d’entrée par un crochet de Hunou (5’) avant de se faire déposer par Maouassa sur l’égalisation. En difficulté du début à la fin.

Badiashile (6)

Sobre et plutôt en retrait, le gaucher n’a pas été énormément mis en difficulté, on l’a même vu envoyer une ogive du gauche bien captée par Salin (61’). Une vraie belle prestation.

Aguilar (5)

Fautif sur le but de Maouassa, le Montpelliérain est spectateur sur l’action. Offensivement, il doit faire plus également car il beaucoup trop de déchet mais il ne compte pas ses efforts. Remplacé par Henrichs qui n’avait plus joué depuis la première journée contre Lyon.

Bakayoko (6)

Toujours motivé à l’idée d’affronter son club formateur, le milieu a bien débuté son mach, mettant beaucoup d’intensité dans son jeu, avant de rentrer dans le rang. Il termine mieux, au départ du troisième but.

Fabregas (5)

Depuis qu’il n’a plus à se soucier du jeu sans ballon, l’Espagnol a retrouvé du temps pour régaler ses coéquipiers d’ouvertures délicieuses dans les pieds. En revanche, il est extrêmement passif dans son rôle défensif, à l’image de l’égalisation rennaise. Incisif - enfin - et décisif sur l’égalisation de Slimani.

Adrien Silva (4)

Il profitait de l’absence de Golovin pour retrouver le onze de départ où sa principale mission était de permettre à Fabregas de briller. Offensivement, il a surtout ralenti les transitions monégasques. Souvent à contre-rythme.

Gil Dias (4)

Le milieu de formation retrouvait son rôle de piston gauche et il est surtout marqué par sa terrible erreur sur le deuxième but rennais. Il manque son intervention et son dégagement dans la foulée, terrible. Une action qui plombe son match, pas forcément mauvais, notamment après la pause où il s’est employé sur des belles percées côté gauche.

Ben Yedder (8)

Quel buteur! Une volée du droit dans les ficelles après moins de 3 minutes de jeu, une autre du gauche dans les arrêts de jeu pour donner la victoire à l’arrachée, l’ancien Sévillan est injouable dans la surface et cadre tout. Il ne touche pas beaucoup de ballons mais les bonifie tous. Quel renard. Que joueur.

Slimani (8)

Toujours aussi décisif puisqu’il délivre un nouveau caviar pour Ben Yedder sur l’ouverture du score, déjà sa septième offrande de la saison, avant d’égaliser en seconde période… Toujours cette incroyable sensation qu’il tente tout ce qu’il réussit. Mais absolument tout.

Jardim (6)

Porté par le duo Ben Yedder - Slimani, le Portugais a eu le nez creux en lançant Baldé décisif.

L'arbitre (5)

le match (7)