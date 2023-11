AS Monaco : sa blessure, sa sélection avec le Brésil, le PSG... les confidences de Vanderson de passage au Kids Tour à Beausoleil

Le Kids Tour poursuit sa tournée. Après Biot la semaine passée, la célèbre caravane de l’AS Monaco était ce mercredi au complexe du Devens, à Beausoleil.

Cette fois, c’est le Brésilien Vanderson qui s’est prêté au jeu des autographes et des selfies avec les jeunes supporters monégasques. à cette occasion, le défenseur monégasque a notamment évoqué son retour imminent de blessure, le début de saison du club et ses impressions d’Adi Hütter.

Parlez-nous de cette rencontre avec les jeunes supporters…

Je suis très content d’être là. C’est bien pour les enfants et pour nous. C’est super d’être proches des supporters, que ce soit ici ou au stade Louis-II.

Comment allez-vous après avoir raté les cinq dernières rencontres à cause d’une blessure au genou?

Je me sens bien. Tout le monde sait que j’ai raté cinq matchs mais je suis prêt à aider à nouveau mes coéquipiers. On va essayer de tout donner à chaque match maintenant.

Est-ce qu’il y a de la déception d’avoir raté la sélection avec le Brésil à cause de cette blessure?

C’est une déception mais j’ai besoin d’être concentré ici et après on verra ce qu’il se passe. J’ai besoin de récupérer ma forme sur chaque match et on verra ensuite.

Comment se sont passées les premières semaines avec le nouvel entraîneur?

C’est un changement de mentalité. Tout le monde se sent bien et s’est adapté au principe de jeu. On continue comme ça.

Comment jugez-vous ce début de saison?

Le début de saison est bon, c’est pas mal. On travaille beaucoup. Tout le monde a vu qu’on a eu un changement de caractère et puis un passage à cinq défenseurs. On essaie de s’améliorer à chaque match.

Le prochain match sera contre le PSG et vous restez sur deux victoires et un nul face à eux. Comment expliquer cette réussite?

C’est vrai que c’est un grand match mais je ne sais pas. [rires] On travaille pour être performant à tous les matchs et on va essayer de gagner comme les autres années.

Vous êtes au coude-à-coude avec eux au classement…

Oui, on a bien débuté la saison alors on va essayer d’accrocher la Ligue Europa ou la Ligue des champions. On veut finir le plus haut possible.

Quelle est votre relation avec Thiago Scuro, le nouveau directeur du football de l’AS Monaco qui est lui aussi Brésilien?

On a une très bonne relation. On parle la même langue et c’est super pour qu’on puisse s’aider mutuellement. Je le connaissais déjà du Brésil.

Est-ce que vous avez déjà discuté avec d’anciens joueurs brésiliens passés par Monaco?

Oui j’ai des amis proches avec qui je parle régulièrement comme Jemerson ou Gabriel Boschilia. Tout le monde parle très bien de Monaco, de nos supporters et c’est super.