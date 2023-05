AS Monaco: réunion de crise ce lundi à La Turbie après la débâcle (0-4) contre Montpellier dimanche

Émietté par un Montpellier tranchant, Monaco a pris un nouvel uppercut, ce dimanche au Louis-II. Une semaine après s’être fait assommer à Lens (3-0), l’ASM a été rossée par une équipe qui ne joue plus rien et ce revers a fait encore plus mal.

Le collectif a été défaillant, l’attitude et l’envie absentes, et le MHSC s’est régalé. Il a accroché la troisième victoire de son histoire en Ligue 1 en Principauté après 1994 et 2018 (29 matchs joués). Vainqueur (4-0), il aurait pu être crédité d’un cinquième but, si M. Bollengier n’avait pas refusé celui de Germain pour une faute inexistante sur Matazo en fin de match.

"Se regarder dans le miroir"

Les cadres se montrant peu concernés, alors que des départs sont attendus cet été (Disasi, Fofana…), les Monégasques ont sans doute dit adieu pour de bon au podium et à la Ligue des champions. Malgré quinze points encore en jeu, rattraper Marseille et Lens tiendrait du miracle. Deuxième, l’OM a neuf points d’avance. Troisièmes, les Sang et Or en comptent cinq avant leur match à Toulouse demain soir (21h).

Les Monégasques ont plutôt intérêt à regarder derrière, où Lille est revenu à deux longueurs de leur 4e place, à deux journées de son déplacement en Principauté. Sans réaction, et dans ce final qui marque la fin d’un cycle, l’ASM pourrait tout perdre : la C1 puis son billet pour la phase de groupes de la Ligue Europa.

"C’est à nous de rebondir et de prouver que nous méritons d’être européens", a confié Philippe Clement, lancé sur la possibilité de tout gâcher. "Ces deux dernières semaines, on a été en difficulté parce qu’on a peut-être trop calculé", a-t-il ajouté.

Dimanche, le coach belge n’a pas préservé ses cadres. 48h après les avoir défendus, expliquant qu’aucun d’entre eux "n’avait la tête ailleurs", il les a chargés dans le vestiaire puis face à la presse. "Si on continue comme ça, ce sera compliqué pour eux d’avoir les bons transferts, qu’ils ont probablement déjà en tête."

Plus tôt, il conseillait au collectif de "se regarder dans le miroir", sans s’exonérer de l’autocritique. "Joueurs, staff, personne ne peut ressortir de ce match avec un bon sentiment", a-t-il complété.

Le Flamand a détesté la faillite de ses hommes de confiance. Henrique, Disasi, Fofana et Maripan, même si ce dernier était touché aux ischios avant le match, ont été à l’envers. Il n’a pas l’intention d’écarter certains d’entre eux et croit "encore beaucoup" en son groupe.

Clement devrait finir la saison

Le coach a été abandonné par une équipe qui s’est disloquée quand Montpellier a ouvert la marque par Nordin (28’). L’ASM n’a plus la flamme ni de leaders. "Toute la semaine et à l’échauffement, on sentait que les joueurs voulaient rebondir, mais après le 0-1, il y a eu une implosion dans les têtes, a analysé Clement. Certains joueurs ont perdu la foi et d’autres ont forcé les choses."

Rarement depuis qu’il s’est posé sur le banc monégasque en janvier 2022, l’Anversois a reconnu qu’il n’avait pas trouvé la clé pour amener un second souffle sur le terrain. Il l’a fait dimanche. Il a tenté trois changements à la pause (Diatta, Jakobs et Ben Seghir ont remplacé Diop, Golovin et Volland), mais cela n’a rien changé au film. L’ASM a continué de se noyer.

"On a perdu la base de notre jeu, notre agressivité. Je le sentais à la mi-temps, j’ai essayé de changer ça mais je n’ai pas réussi. C’est clair", a-t-il convenu.

Connu pour son impatience, son président Dmitri Rybolovlev, qui misait sur un retour en C1 pour soulager les finances d’un club gêné par le fair-play financier, peut-il le limoger à cinq matchs de la fin ? Même s’il apprécie son travail auprès des jeunes.

Le milliardaire russe doit bien réfléchir alors que le directeur sportif Paul Mitchell va quitter ses fonctions prochainement et qu’un nouveau DS va débarquer (Thiago Scuro reste en pole pour lui succéder).

Jour off supprimé ce mardi

Selon nos informations, le départ du coach ne serait pas la tendance. Une place européenne reste en jeu et Clement, sous contrat jusqu’en juin 2024, devrait aller au bout de la saison. Ce lundi matin, une réunion de crise s’est tenue à La Turbie en sa présence, avec les joueurs, le staff et Paul Mitchell. Tout le monde a convenu qu'il fallait prendre ses responsabilités et réagir.

Initialement libres, les joueurs s’entraîneront finalement demain. Clement, lui, ne craint pas son éventuel renvoi. "Je n’ai jamais peur de ça, je travaille toujours fort, a-t-il lancé. Nous avons parlé du futur et des prochaines saisons avec mes dirigeants, mais je suis focus sur les jours à venir pour rebondir."

Il lui faudra de solides ressorts.