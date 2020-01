AS Monaco - PSG: les notes des joueurs monégasques

>> RELIRE. Le match, les buts, la stat... Ce qu'il faut retenir de la défaite de l'AS Monaco contre le PSG

LECOMTE (6)

Sans lui, l’addition aurait été considérablement plus salée et les débats sur l’arbitrage moins nombreux.

L’ex-Montpellierain a détourné un paquet d’occasions face à Gueye (2’), Di Maria (5’), Neymar (19’) et Mbappé (28’, 41’, 58’). Mais il a craqué sur deux raids assassins de Mbappé parti seul (24’, 0-1, et 90+2’ 1-4), un penalty de Neymar (45+2’, 0-2) et un tir de Sarabia (73’, 0-3).

Pas aidé par sa défense.

HENRICHS (6)

Son centre parfait pour Ben Yedder aurait pu permettre à l’ASM d’ouvrir le score (4’).

Le latéral droit de 23 ans a plutôt bien défendu sur Neymar et Mbappé permettant de stopper les possessions de balle parisiennes.

Convaincant.

GLIK (4)

Le Polonais n’a pas lâché et a semblé dans l’élan de son match de dimanche. Mais dans une défense beaucoup moins en place, le capitaine a souffert le martyre sur les accélérations de Mbappé (19’), ou Neymar.

En allant au duel sur Kurzawa avant la pause, il concède un penalty sévère, puis couvre Sarabia sur le 0-3 (73’).

Soirée compliquée.

MARIPAN (4)

Pris de vitesse dans son dos par Mbappé sur l’ouverture du score, le Chilien a tiré la langue sur toutes les accélérations parisiennes.

Ne s’est pas beaucoup appliqué pour relancer.

A joué sur un fil toute la rencontre.

BALLO-TOURE (5)

Coincé entre Neymar et Dagba dans son dos, FBT n’a pas vraiment réussi à se lâcher.

Ses montées dans le couloir ont été beaucoup trop rares pour déséquilibrer le bloc parisien.

Quelconque.

FABREGAS (3)

L’Espagnol n’a pas fait lever les foules.

S’il a bien décalé Martins (6’) ou encore Baldé (38’), son bilan est franchement insuffisant pour un joueur de son rang.

Ne pèse pas assez au milieu et a trop tendance à laisser ses coéquipiers défendre pour lui. Remplacé par Jovetic (79’).

BAKAYOKO (6)

Il a tenté de maintenir un équilibre très relatif au milieu de terrain.

A gratté quelques ballons, mais n’a pas cassé les lignes comme il sait si bien le faire.

Son but en fin de rencontre vient donner un peu de sucré à une prestation plutôt mitigée (1-3, 88’).

GOLOVIN (4)

Étincelant dimanche, le Russe n’a pas fourni le même volume de courses.

Moins tranchant, il a eu du mal à compenser les manques de Fabregas, peu concerné par les tâches défensives.

Remplacé par Adrien Silva (69’) qui a offert sur coup franc le but du 1-3 à Bakayoko (88’)… et perdu le ballon du 1-4.

GELSON-MARTINS (5)

Il a débuté pied au plancher avec une frappe petit filet (6’), puis une reprise puissante dans la surface qui trouvait Navas (26’).

Le Portugais baissait ensuite en intensité. Il se fait prendre par Kurzawa qui a pu aller chercher trop facilement un penalty. Une nouvelle faute de concentration qui coûte cher après le penalty de dimanche. Vraiment dommage.

Remplacé par Augustin (79’).

BEN YEDDER (5)

Il a été plus difficile à trouver qu’au Parc et n’a pu garder les ballons utiles pour faire remonter le bloc équipe.

Sa tête cadrée n’a pas mis en difficulté Navas (4’).

Moins inspiré, il a beaucoup travaillé.

KEITA BALDE (5)

A réalisé vingt bonnes premières minutes avant de plonger, très préoccupé à défendre.

A pris sa chance en vain (38’).

A manqué de tranchant.

Moreno (4)

En reconduisant le même onze de départ, l’Espagnol a pris le risque de voir son équipe souffrir physiquement. Pari perdu.

le match (6)

l'arbitre (4)