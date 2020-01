AS Monaco-PSG : ce binôme qui traque les trouble-fêtes en tribunes

Dimanche dernier, à Paris, aucun incident particulier n’a été déploré. Un scénario anticipé, d’où le fait qu’ils n’étaient pas du voyage. Mais au moindre doute, ils prennent la roue des supporters monégasques en tant que "spotters". Un rôle de policiers physionomistes essentiels pour leurs homologues français et européens.

Leur méthode, le dialogue. Créer une relation de confiance au long cours avec des Ultras naturellement distants des forces de l’ordre et dont l’organisation répond à des codes intangibles. Question d’honneur. De fierté. D’identité. "Par exemple, les Ultras ne déposent jamais plainte contre d’autres Ultras même s’il y a de très grosses bagarres ou incidents", résume d’un trait le commandant Vachetta, saluant la retenue des UM94 face aux excès de certains.

"Je trouve qu’il y a une dimension sociologique passionnante dans l’approche de ces matchs-là. Quand on reçoit Paris, il faut comprendre d’où sont issus les supporters parisiens qui se déplacent. Si vous appréhendez bien cette question, vous arrivez à anticiper." Une tâche complexe alors que le Collectif des Ultras Parisiens (CUP) souffre de guerres intestines. La direction du PSG vient ainsi de mettre fin à son contrat avec une société de sécurité privée en conflit avec le CUP. Des paramètres à maîtriser sachant que les stadiers monégasques forment la première vague d’interventions en cas de dérapage en tribunes. "On met en place un service d’ordre qui n’est pas inédit mais sort de l’ordinaire. On a des sections d’interventions disséminées dans le stade et, dès qu’on localise un problème, le but est de travailler en concertation avec l’ASM dont nous formons les stadiers."

Des interventions "rapides et sporadiques"

Concrètement, si les stadiers sont dépassés, le groupe d’intervention, alias les "Tortues Ninja" du fait de leurs imposantes carapaces, intervient "de manière rapide et sporadique" pour exfiltrer les fauteurs de troubles. Deux solutions alors : soit les faits ne sont pas graves et le fautif est replacé dans une autre partie du stade prédéfinie, soit les faits impliquent une procédure judiciaire et la personne est immédiatement conduite en garde à vue dans les locaux de la Sûreté publique. Le tout en liaison permanente avec un représentant du parquet général - bien souvent le procureur général en personne -, qui suit la rencontre depuis le PC sécurité.

« Rien n’est jamais acquis, il faut toujours être très attentif, conclut le commandant Vachetta. Il y a quelque chose qu’on ne maîtrisera jamais, c’est le résultat sportif. Et ça peut-être le détonateur d’événements… »

Les maillots

de Nice ou Marseille interdits en tribunes

ce mercredi soir