AS Monaco - OM: les notes des joueurs monégasques

Lecomte (3)

S’il ne peut pas grand-chose sur trois des quatre buts marseillais, il est en revanche complètement passé au travers sur l’égalisation de Germain avant la mi-temps (2-2, 42’). Il repousse très mal un premier centre de Payet, puis oublie l’ex-Monégasque au second poteau.

Aguilar (4)

Il a apporté de l’activité dans le couloir droit, mais a été trop souvent été aspiré dans l’axe, comme sur la réduction du score de Benedetto (39’, 2-1). Beaucoup trop loin de Payet sur le 2-3 (62’), il n’a pas été inspiré défensivement.

Glik (4)

Dans une défense à quatre, le Polonais n’a pas brillé. Il n’a pas vu arriver dans son dos Benedetto (39’, 2-1), et s’est retrouvé aux premières loges sur les autres buts marseillais.

Maripan (4)

S’il a semblé prendre la mesure de Dario Benedetto en début de match, il a ensuite été dépassé par les redoublements de passes olympiens. Pris par la déviation de Germain sur le 2-1 (39’), il a manqué de rigueur et de vivacité après la pause.

Ballo-touré (4)

Il a comme souvent apporté de l’allant offensif, mais s’est montré très brouillon au moment de défendre. Et ce n’est pas un hasard si les Monégasques sont la plus mauvaises défenses de L1 avec 14 buts encaissés en 5 matches.

Gelson martins (5)

Bakayoko (6)

Il a apporté de la sérénité dans un secteur qui en manquait mais a disparu par moments, et notamment sur le retour au score marseillais. Il s’arrache en fin de match pour servir parfaitement Baldé (3-4, 76’).

Fabregas (2)

Il a fait illusion dans un soir où sa qualité de passe n’a pas sauté aux yeux. Dans un 4-4-2, l’Espagnol n’a pas eu le volume de course nécessaire pour exister. Surtout dans une équipe qui n’a pas tenu le ballon. Remplacé par Adrien Silva (69’) qui a apporté plus de justesse et d’impact.

Golovin (5)

Évidemment le milieu russe a fait de très bonnes choses, son retour sur Germain (15’), sa frappe claquée au dessus par Mandanda (24’) etc. Des fulgurances encore trop décousues. Remplacé par Baldé (69’) qui a réduit la marque d’une belle reprise (76’, 3-4).

Slimani (7)

Il a été au niveau. L’un des seuls à tenir la distance sans perdre en lucidité. Sa passe lumineuse pour Ben Yedder (2-0, 26’), ou encore son retourné détourné par Mandanda (77’) ont prouvé que l’ASM pouvait compter sur l’Algérien pour peser en attaque.

Ben yedder (7)

Il a été le premier à cadrer dans cette rencontre (5’) qu’il a illuminé par un doublé (17’ sur penalty, et 26’ sur un ballon en profondeur). Malheureusement, il n’a plus été servi en ballon ensuite et a été obligé de sortir sur blessure (lire encadré). Remplacé par Augustin (55’) qui n’a pas touché beaucoup plus de ballon ensuite.

Jardim (4)

Il n'a pas su trouver la solution pour rééquilibrer l'équipe qui perdait pied, notamment au milieu.