AS Monaco-Marseille: les notes des joueurs monégasques

MATSIMA (2) : titularisé pour la première fois de la saison, le jeune défenseur de 19 ans a pris la marée sur son côté droit puis dans l’axe, alors même que son coach l’avait replacé là pour arrêter l’hécatombe. Dieng par trois fois et Rongier (41’) l’ont passé avec une facilité inquiétante. Il faut dire qu’autour de lui, ça ne respirait pas non plus la sérénité. Remplacé par (note 5) dès la mi-temps. Ce qui a rééquilibré l’équipe sans, non plus, changer la face du match.

DISASI (3): un tacle complètement raté qui permet à Dieng de partir seul au but, plusieurs transversales peu inspirées, trop peu d’agressivité sur le 2e but marseillais... l’ancien Rémois a vécu un match très délicat et l’absence de Maripan s’est fait ressentir.

BADIASHILE (4): il a essayé de défendre haut et en avançant, mais il a finalement sombré comme le reste de la défense, face à la vitesse des attaquants marseillais. Il a été trouvé sur coups de pied arrêtés, sans inquiéter Pau Lopez.

GELSON (4): heureux récupérateur d’une relance totalement ratée par le portier marseillais, il sert Ben Yedder, mieux placé que lui mais le capitaine n’en profite pas. Dans l’action qui suit, il est repris in extremis par Balerdi dans la surface. Seul au second poteau, il ne parvient pas à redresser le centre magnifique de Tchouameni, gêné par Volland. Le problème, c’est qu’il s’est éteint après le premier quart d’heure et n’a plus rallumé la lumière avant sa sortie à la 60e. Son remplaçant n’a pas fait mieux à un poste inhabituel pour lui.

TCHOUAMÉNI (4): fort de son nouveau statut d’international, il est entré dans la rencontre avec beaucoup de conviction. Mais comme son équipe, il a souffert face à la pression marseillaise dans l’entrejeu. Son ouverture au second poteau pour Gelson aurait mérité meilleur sort.

FOFANA (4): harcelé par Guendouzi, Kamara ou Rongier à chaque prise de balle, il a logiquement eu du mal face à la densité phocéenne au milieu. Malgré un peu de déchet, ses passes vers l’avant ont aidé à accélérer le jeu monégasque.

CAIO (4): très peu servi sur son côté gauche, il a montré de nombreux signes de frustration. Défensivement, il s’est trop souvent retrouvé seul face à Ünder et Lirola.

VOLLAND (3): trop court sur un centre de Tchouameni, il gêne Gelson pourtant seul au second poteau pour son unique fait d’armes en première mi-temps. Hormis une tête juste au-dessus sur un corner de Diop, il ne s’est pas davantage montré en seconde période, qu’il a quitté dès la 60e, remplacé par . Le Néerlandais a tenté de déséquilibrer la défense marseillaise par sa vitesse. En vain.

DIOP (4): le néo-international Espoirs a eu beaucoup de mal à peser dans cette rencontre, où il a aussi été trop tendre défensivement pour aider Caio Henrique. Un match à oublier après son doublé à Troyes. Il a laissé sa place à (74’).

BEN YEDDER (3): servi sur un plateau par Gelson, il tergiverse et met trop de temps à déclencher son tir. Sa seule occasion d’une rencontre sans relief. Remplacé par (74’), qui ne s’est pas créé de situation.