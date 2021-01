AS Monaco: le retour en grâce d’Aleksandr Golovin

Monaco n’a pas été serein pendant 90 minutes, loin de là, et ce score de 5-2 peut paraître flatteur au regard du match livré par les deux équipes. Mais les hommes de Niko Kovac sont repartis de Bretagne avec leurs trois premiers points de 2021, c’est trois de plus que Montpellier et Lens, battu à Marseille et vaincu par Lyon (3-1).

Pas une mauvaise opération avant le match de samedi contre Angers (7e, à égalité de points). La première mi-temps a été insipide contre une équipe de Lorient, qui en sa position de barragiste, avait forcément les crocs.

Dominés dans l’impact et dans les intentions, sanctionnés de deux jaunes en moins de six minutes, Monaco, et surtout l’opportuniste Disasi, ont profité d’une erreur de Nardi sur un corner d’Aguilar pour ouvrir le score (8’).

Presque contre le cours du jeu. Un cadeau qui aurait dû leur ouvrir une voie royale. Mais comme trop souvent cette saison, les Rouge et Blanc sont ensuite retombés dans leurs travers, le bloc a commencé à reculer, à courir à côté du ballon.

Fofana y est allé de son offrande, une constante que Kovac n’arrive pas à rectifier, avec une remise en retrait mal assurée que Moffi a exploité, en faisant valser la jeune charnière centrale asémiste (1-1).

"La première mi-temps n’a pas été celle qu’on attendait. On a été passif, on a perdu trop de duels, fait beaucoup d’erreurs", regrettait l’entraîneur croate.

"Le coach a eu les bons mots, il nous a dit que ce n’était pas digne de notre équipe. Le message a été clair", débriefait Sofiane Diop après-coup. Son entrée dès la mi-temps à la place d’un Geubbels qui à défaut de gagner des points en a surtout perdu, et celle de Maripan à la place d’un Disasi que Kovac trouvait "nerveux" ont fait du bien.

Les deux entrants ont inscrit leur nom sur la ‘‘manita’’ infligée aux Bretons, mais leurs adversaires avaient alors déjà explosé en vol. Non, c’est surtout le retour en grâce d’Aleksandr Golovin que l’on retiendra.

Diop: "Golovin ? La magie a opéré"

Le Russe n’était plus apparu en compétition officielle depuis le 30 août dernier en raison d’une lésion musculaire à la cuisse? Il a marqué au bout de quatre secondes chrono sur son premier ballon: le temps d’ajuster une merveille de frappe enroulée dans le petit filet de l’ancien Monégasque Nardi.

On jouait la 64e minute et Golovin avait dû patienter plusieurs minutes sur la touche, sommé de rajouter du strap sur ses chaussettes basses par le quatrième arbitre. "On le voit entrer, il n’est pas attaqué, je dis à Djib (Sidibé, NDLR) joue sur Golo. Il a fait ‘‘du Golo’’, la magie a opéré", saluait Diop. Ce n’est jamais facile de revenir. On espère qu’il nous aidera à gagner d’autres matchs".

Si Golovin a permis aux Monégasques de reprendre l’avantage, ce n’est pas son but qui a fait gagner l’ASM, puisqu’une erreur de main de Mannone a permis dans la foulée à Gravillon de ramener les Lorientais à 2-2 (66’), pourtant à dix depuis l’expulsion de Delaplace à la (48’).

Au final, la deuxième mi-temps a offert 5 buts en 20 minutes, et les Monégasques peuvent être satisfaits d’avoir montré du caractère alors que Lorient était par deux fois dans la rencontre revenu au score.

Si les contes pouvaient avoir deux héros, Kevin Volland y aurait forcément sa place. L’Allemand a livré un récital, s’affirmant un peu plus comme le leader technique de cette équipe, orpheline ces dernières semaines du réalisme létal de Ben Yedder, qui n’a plus marqué dans le jeu depuis le 27 septembre.

L’ex de Leverkusen, lui, vient de marquer son huitième but cette saison, a donné sa quatrième passe décisive et est l’auteur de la passe en profondeur sur laquelle Delaplace est exclu. Grand bonhomme de ce match, il est aussi celui d’une saison qui, pour le moment, réussit plutôt bien à Niko Kovac et sa troupe.