AS Monaco: Kevin Volland s'engage avec l'Union Berlin

Après 115 matchs joués toutes compétitions confondues sous les couleurs monégasques (39 buts), Kevin Volland s'est officiellement engagé avec l'Union Berlin, ce jeudi soir. Il rejoint un club qui a terminé 4e de Bundesliga et qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions.

L’attaquant de 31 ans est arrivé sur le Rocher en 2020 et a toujours imaginé un retour dans son championnat national. Il lui restait un an de contrat. Son départ rapporte à l’ASM 5,5 millions d’euros bonus compris et marque la fin de la Yedderland, nom donné au duo qu’il formait avec Wissam Ben Yedder.

A l'issue d'une belle première saison ponctuée de 18 buts en 40 matchs, il a été moins efficace lors de ses deux derniers exercices, notamment gêné par des blessures.