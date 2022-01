AS Monaco: Badiashile, Sidibé et Boadu forfait contre Clermont

Avant de mener son équipe pour la première fois à domicile, Philippe Clement s’est présenté devant les médias, ce vendredi à La Turbie.

Le technicien belge a lancé son aventure sur le banc monégasque par un nul (0-0), dimanche dernier à Nantes. Il sait qu’il doit prendre rapidement des points. Autrement, les trois premières places pour la Ligue des champions risquent d’échapper à son équipe.

Badiashile, Sidibé et Boadu forfait

"Ils sont forfait contre Clermont. Ils ont eu des problèmes aux ischios (depuis le match à Nantes, NDLR). Ce sont trois cas différents. Benoît (Badiashile) avait déjà un problème et il a reçu un coup. Il a perdu l’équilibre et cela a réveillé sa blessure. Djibril (Sidibé) avait un problème aux dents avant le match. Cela a causé une inflammation et il y a des répercussions sur sa cuisse. Je ne pense pas que cela va durer. Myron (Boadu) s’est blessé sur l’action qu’il rate. Il a subi une hyperextension. Avec ces absences, je n’ai pas le sentiment d’avoir connu une vraie semaine de travail. Quand on est à fond, c’est avec tout le monde et ce n’est pas le cas en ce moment."

Selon Clement, "un grand doute" entoure la participation de Golovin, toujours en délicatesse avec ses abdominaux et absent de l’entraînement ce vendredi matin.

En revanche, le Flamand va récupérer Ben Yedder, Fofana et Disasi, remis de la Covid. Les trois joueurs se sont entraînés normalement.

"Ils ne sont au top physiquement et on doit être attentifs lors des entraînements. Je pense qu’ils peuvent jouer mais ils n’ont pas 90 minutes dans les jambes", a souligné Clement.

Sur le statut de Wissam Ben Yedder?

"Je pense qu’il a beaucoup de qualités. Il l’a montré par le passé et cette saison. Maintenant, jouer dépend de ce que tu fais sur le terrain et pendant les matchs. Tu dois prouver à chaque fois. Incontournable? Si je regarde seulement les statuts, Enzo Scifo pourrait encore jouer ici. Wissam a des qualités pour aider l’équipe. Ces derniers jours, j’étais content de ce qu’il a montré techniquement pendant les séances."

Sur le retour de Cesc Fabregas?

"Les coachs ont différentes façons de procéder. Certains disent qu’un joueur ne peut s’entraîner avec l’équipe que lorsqu’il est à 100%. Ce n’est pas le cas de Cesc en ce moment, mais c’est toujours mieux qu’il retrouve ses sensations avec le groupe. Il a encore beaucoup de travail. Il est intégré dans certains exercices et ne participe pas à d’autres. Quand sera-t-il en pleine possession de ses moyens? C’est toujours dangereux de le dire."

Sur ses attentes face à Clermont?

"Nantes a été le troisième match où les joueurs ont le plus couru depuis un an et demi. Maintenant, on a besoin de davantage d’accélérations. J’attends aussi plus de verticalité et d’actions construites derrière la défense adverse. On y travaille. Il faut avoir les bons mouvements, la bonne coordination entre les joueurs. On doit être capables de courir en même temps dans les intervalles pour créer des espaces. On va devoir répéter les choses beaucoup de fois. Combien de temps je me donne pour transmettre ma méthode? Cela dépend de la connexion entre les joueurs et avec le staff. De ce que les joueurs comprendront directement. Mais ce qui est clair, c’est qu’on ne pourra pas attendre la saison prochaine."

Sur le mercato?

"Est-ce que je souhaite des renforts? J’en parle avec mes dirigeants mais jamais avec les journalistes. On ne sait pas ce qui peut se passer. Est-ce que je me suis opposé à des départs? Je n’ai pas l’argent pour fermer la porte. Quand une équipe vient avec 100 millions d’euros, la porte est toujours ouverte. Mais les ambitions sont grandes et je n’ai pas de joueurs en tête qui souhaitent quitter le club pour le moment."