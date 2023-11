"Attaquer, j’ai ça dans le sang"... Découvrez les premiers mots de la recrue de l'AS Monaco, Kassoum Ouattara

Monaco se remplume sur le plan défensif. Mercredi, le club de la Principauté a officialisé la signature de Kassoum Ouattara, l’international français des moins de 20 ans. L’ancien Amiénois avait envie de quitter la L2 et de découvrir l’élite. Recruté contre 4 millions d’euros (2 millions + 2 de bonus), le défenseur de 19 ans a été présenté, hier à La Turbie. Il pourrait faire partie du groupe face à Brest, dimanche au Louis-II (17h05, 11e journée de L1).

Kassoum, pourquoi avez-vous choisi de rejoindre l’AS Monaco?

"Je remercie le club, le coach et Thiago Scuro pour leur confiance. À cette période de la saison, je n’avais pas le projet d’aller en L1 mais on est tous des joueurs de foot. On s’attend à progresser et à changer d’équipe à tout moment. Même si ça peut être inattendu, on est quand même préparés. La philosophie du club fait que le jeu est porté vers l’avant, on attaque beaucoup et ça me plaît. C’est ce que j’aime, je l’ai dans le sang. Cela m’a forcément convaincu et donné envie de rejoindre l’ASM."

Pensez-vous avoir du temps de jeu?

"Quand on arrive à Monaco, on sait qu’il y aura de la concurrence, des joueurs expérimentés et des internationaux, mais mon but est de travailler et de prendre tout ce que je peux prendre. Je veux avoir le plus de temps de jeu possible."

Vous venez pour compenser l’absence de Caio Henrique. Est-ce un joueur que vous regardiez?

"Comme tous les joueurs de Ligue 2, je regarde les matchs de L1 et de l’AS Monaco à la télé. J’ai donc vu Caio. Un joueur expérimenté et un international, tu prends forcément exemple."

"Je me sens aussi à l’aise dans l’aspect offensif que défensif"

Quelles sont vos qualités?

"Je suis très à l’aise comme piston. C’est un rôle où je jouais déjà la saison dernière et je le maîtrise plutôt bien. On a surtout joué à quatre derrière avec Amiens cette saison, mais quand j’évolue dans une équipe avec des pistons, ce n’est pas un problème. Je me sens aussi à l’aise dans l’aspect offensif que défensif. Je suis un latéral qui aime bien monter et beaucoup attaquer. Cette année, jouer à quatre avec Amiens m’a quand même permis de retrouver des bases défensives. Aller en sélection de jeunes avec l’équipe de France m’a fait progresser plus vite aussi. J’ai acquis d’autres qualités et cela m’a aidé à atterrir dans un club comme Monaco."

Vous avez aussi un gros coffre physique?

"Ce côté physique est dû au travail que j’ai effectué depuis pas mal d’années. C’était déjà le cas à Montrouge lorsque j’évoluais en région parisienne. On avait des coachs et des préparateurs physiques qui étaient axés sur l’endurance et la préparation physique. J’ai continué sur la même lancée au centre de formation d’Amiens. Ça ne vient pas tout seul, c’est le fruit d’un travail. Au fur et à mesure, le corps évolue aussi et cela me permet de parcourir beaucoup de distance pendant les matchs."

Passer de la Ligue 2 à la Ligue 1 est un sacré bond...

"Quand tu viens dans l’un des meilleurs clubs français, tu sais que le niveau va être différent. Il n’y a que des grands joueurs desquels je peux apprendre. Qui m’a impressionné depuis mon arrivée? Je ne citerai pas de noms en particulier. Au fond, pas grand-chose ne m’a surpris. Je m’attendais à ce que le niveau soit plus élevé dans l’intensité des séances ou la répétition des efforts. Je dois m’adapter vite."

Vous êtes né en région parisienne, suiviez-vous le PSG ou d’autres clubs de L1 dans votre enfance?

"Je suivais le championnat mais je ne supportais pas une équipe en particulier. Mon père est un grand fan du Real Madrid et on était plus portés vers la Liga. On regardait les matchs espagnols. En France, on a toujours regardé l’AS Monaco, un grand club. Même si on ne sait pas où on va atterrir plus tard, c’est une équipe qui attire. Le PSG? Je regardais aussi des matchs parce que c’est une grande équipe. C’est comme ça qu’on prend de l’expérience mais je ne les supportais pas."

"J’ai un modèle qui s’appelle Marcelo"

Qu’aimez-vous faire en dehors du football?

"Je ne fais pas grand-chose. La vérité, c’est que je suis le plus souvent avec mes frères et sœurs ou mes cousins. Je suis focus sur le foot et l’entraînement. Mes parents sont souvent avec moi donc tout mon temps libre je le passe avec eux et ma famille. Je suis quelqu’un de simple. J’ai deux petits frères et trois petites sœurs donc ce n’est pas difficile de s’occuper à la maison. Et quand on sort, on se balade, on se promène dans les parcs."

Vous connaissez déjà Eliesse Ben Seghir, Edan Diop et Malamine Efekele. Vous les avez côtoyés avec les équipes de France...

"Je les ai connus en sélection et je connais ‘‘Mala’’ depuis nos années communes en région parisienne. Je m’entends déjà bien avec eux et arriver dans ce club avec ces gens-là autour, ça facilite l’intégration. Mais le reste de l’équipe contient des personnes très gentilles et accueillantes. Depuis mon arrivée, l’intégration se passe bien."

Quels joueurs prenez-vous comme références à votre poste?

"J’ai un modèle qui s’appelle Marcelo, l’ancien joueur du Real Madrid. C’est une équipe que j’espère atteindre un jour mais je suis avant tout concentré sur ce que je suis venu faire ici. Je dois travailler et donner le meilleur de moi-même pour Monaco. J’arrive dans un club historique et je veux progresser."