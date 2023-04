Aguilar, Sarr, Fofana et Embolo absents: voici le groupe de l'AS Monaco pour son déplacement à Nantes

Monaco se rend à Nantes, ce dimanche (17h05, 30e journée de Ligue 1). L’ASM devra l’emporter pour revenir dans la course à la Ligue des champions et à trois points de Lens, 2e. Elle sera privée de Ruben Aguilar, Malang Sarr, Youssouf Fofana et Breel Embolo.