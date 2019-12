Après l'annulation de Monaco-PSG, Leonardo Jardim annonce "deux matches très importants pour remonter au classement"

Dans quelle mesure le report du match contre le PSG a changé la donne pour préparer Toulouse et Amiens?

On avait un planning pour faire 3 matches en 6 jours, on a donc changé les choses, forcément. Ce sont deux matches très importants pour remonter au classement.

Je ne vais pas aligner la même équipe que celle qui devait affronter le PSG, c’est un autre adversaire, on va faire des petits changements.

Slimani sera toujours suspendu ainsi que Henrichs, cette fois.

Cela vous donne plus de temps pour trouver le binôme offensif et le complément idéal à Ben Yedder?

On n’a pas joué mais on n’a pas gagné de temps au final, on a juste gagné de la fraîcheur en s’évitant de jouer trois matches en six jours.

Dimanche, on n’a rien fait avec l’alerte rouge et aujourd’hui on s’est entraîné alors qu’on aurait dû, avec le match de dimanche, faire de la récupération.

Toulouse, un match facile?

Aucun match facile, on a joué à Metz, on a vu le résultat. Oui, Toulouse, est une équipe en difficulté, avec de la rage, on doit avoir une mentalité de vainqueur pour l’emporter.

On a l’ambition de jouer le haut du tableau, on a déjà un certain retard sur le haut du tableau alors on a un besoin de points, de victoire. L'écart sur la tête est plus haut qu’il y a 2/3 semaines, la période qui va nous emmener jusqu’à Noël sera déterminante pour, ensuite, enchaîner, sur la phase retour.

Vous allez jouer le PSG deux fois en moins de trois jours en janvier a priori, cela change-t-il votre préparation?

Ça ne change pas grand-chose, c’est dans un mois, là, aujourd’hui, c’est mieux de jouer deux matches plutôt que trois. Je ne me projette pas aussi loin.