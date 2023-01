Après la mise en retrait de Noël Le Graët, première apparition publique pour Didier Deschamps à Nice

Après une visite au pôle Femme, Mère, Enfant de l'hôpital L'Archet, le sélectionneur de l'équipe de France, détendu et souriant, est arrivé sur la Coulée verte, plus précisément jardin Albert-Ier, sur les coups de 15h00.

C'était sa première apparition publique depuis la prolongation de son contrat, qu'il a lui-même annoncée à la tribune de l'Assemblée générale de la Fédération samedi. La première, aussi, depuis le dérapage de son président Noël Le Graët à l'endroit de Zinédine Zidane sur RMC dimanche, et les témoignages à charge (pour, a minima, des comportements sexistes) qui s'accumulent contre le patron du foot français. Des événements auxquels "DD" n'a pas réagi.

Une foule dense attendait le vice-champion du monde, à commencer par de nombreux enfants survoltés. Et, entre deux "Allez les Bleus", cette question qui leur brûlaient les lèvres: "Il y aura Kylian Mbappé?"

Leur arrivée au kiosque à musique du jardin Albert-Ier a provoqué une importante cohue. Et tandis que "DD" faisait une halte au stand de la Fondation des hôpitaux pour échanger avec les collaborateurs de l'opération, les nombreux enfants tentaient, des étoiles dans les yeux, d'apercevoir le guide de Bleus.

La foule amassée au kiosque à musique à #nice pour le lancement de l’opération #piècesjaunes en présence de Didier Deschamps Brigitte Macron et Christian Estrosi @piecesjaunes pic.twitter.com/ym7tWokaQx

En amont, l'organisation avait fait passer le mot à la foule de journalistes présents: le sélectionneur ne répondrait qu'aux questions ayant trait à l'opération Pièces jaunes. Un point-presse est prévu en milieu d'après-midi.

Pièces jaunes

Faire de l'hôpital, lieu de soin, un véritable espace de vie pour les patients fragiles à l'instar des tout-petits, des adolescents mais aussi des personnes âgées: voilà la raison d'être de la Fondation des Hôpitaux créée en 1989.

Aujourd'hui présidée par Brigitte Macron, elle tire une partie de ses ressources de la campagne des pièces jaunes.

La fameuse petite boîte destinée à récolter la petite monnaie est l'élément central de cette opération de solidarité. Et ce n'est que cette année que la tirelire en carton fait son grand retour, après deux ans de suspension pour des raisons sanitaires (mais la collecte avait tout de même eu lieu).

Et pour la faire connaître et susciter l'engouement du public et des donateurs, qui mieux que des parrains médiatiques?

L'an dernier, Didier Deschamps était déjà de la partie aux côtés de la première dame. Cette année, quelques semaines à peine après la Coupe du Monde, le revoici à Nice avec une côte de popularité au plus haut.

L'objectif: lancer tambour battant l'opération pièces jaunes afin de récolter un maximum d'argent d'ici au 4 février.

La générosité pourra aussi s'exprimer par voie dématérialisée avec des dons par sms, en ligne ou encore via l'arrondi en caisse.