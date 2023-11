APM Monaco devient le partenaire majeur de l'AS Monaco Football

Déjà proche de l’univers de la F1, avec notamment Charles Leclerc pour égérie, la marque de joaillerie monégasque APM Monaco poursuit son engagement dans le sport en devenant partenaire majeur du club de foot de la Principauté, l’AS Monaco.

"En tant que marque monégasque, cette collaboration me semblait évidente afin de mettre en avant nos origines monégasques et notre fierté de contribuer à l’image de la Principauté. C’est une très belle aventure professionnelle et personnelle", a fait savoir le p.-d.g. d’APM Monaco, Philippe Prette, alors que son alliance avec le club de football a été visible, dimanche, au stade Louis-II.

Pour la première fois, les joueurs Rouge et Blanc ont porté leur nouveau maillot floqué sur la face avant du nom de la marque de bijoux.

L’alliance ne devrait pas s’arrêter là. Des projets sont envisagés comme la création d’une collection spéciale de bijoux, dans l’ADN de la marque qui, depuis 2012, crée ses produits vendus dans le monde entier.