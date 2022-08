Ancien joueur du Sporting Toulon et formé à l’AS Monaco, Didier Rabat nous a quittés

⚫️ Le Sporting Club Toulon a eu l’immense tristesse d’apprendre le décès de Didier Rabat, dû à une longue maladie

Ancien de la maison Azur et Or, il symbolisait à lui seul la grinta Toulonnaise

Aimé de tout le milieu du football Varois et d’ailleurs, il va laisser un immense vide pic.twitter.com/60782a8n49