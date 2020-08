Ancien de l'OGC Nice et de l'AS Monaco Nampalys Mendy prolonge pour deux ans à Leicester

Formé à Monaco, "Papy" Mendy avait rejoint Leicester à l'été 2016, en provenance de Nice et alors que les hommes de Claudio Ranieri avaient été sacrés champions d'Angleterre pour prendre la difficile succession de N'Golo Kanté.

Blessé la première saison, il avait ensuite été prêté aux Aiglons la saison suivante. Mais lors de l'exercice 2018/2019, il avait pris part à 32 rencontres avec les Foxes.

"J'ai aimé travailler avec Papy depuis que je suis arrivé à Leicester et plus je l'ai vu, plus j'ai été impressionné", a expliqué l'entraîneur Brendan Rodgers qui s'est dit "ravi" de la prolongation.