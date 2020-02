Amiens-AS Monaco (1-2): les notes des joueurs monégasques

LECOMTE (4): coupable sur l’ouverture du score en manquant complètement sa relance, le gardien monégasque a plongé son équipe dans le doute d’entrée de jeu (9’).

HENRICHS (4): sa relation avec Fofana dans le couloir droit n’a pas été des plus efficaces. L’Allemand a souvent été mis en danger dans son dos.

MARIPAN (4): il est intervenu une première fois sur l’ouverture du score et avait semblé rattrapé la boulette de son gardien, mais le Chilien a été pris à défaut. Pas des plus rassurants sur cette pelouse humide.

BADIASHILE (4): il n’a pas été à la hauteur en première période se montrant une nouvelle fois timoré. Attentiste sur l’ouverture du score il laisse Guirassy tromper Lecomte. A manqué d’impact et sa suffisance lui a porté préjudice sur certaines passes. Mieux en deuxième période.

BALLO-TOURE (5): a eu du mal à défendre sur les envolés de Diabaté. Trop timide dans son couloir où Golovin et Baldé occupaient les espaces. A peu apporté offensivement.

FOFANA (6): il est le joueur qu’on a le plus vu avec Jovetic et Ben Yedder. Son activité au milieu a été précieuse. Un des rares à casser les lignes.

ADRIEN SILVA (5): il a touché beaucoup de ballons mais a eu du mal dans les duels dès que le jeu s’accélérait. N’a pas toujours fait les bons choix.

GOLOVIN (4): le milieu de terrain russe est clairement en perte de vitesse en ce début d’année. Il fait preuve d’un manque d’inspiration pour créer du jeu et n’arrive pas à faire le lien avec l’attaque.

BALDÉ (5): positionné très haut dans le couloir gauche, le Sénégalais a eu une belle occasion d’égaliser sur un service de Fofana mais il manquait sa reprise (24’). Précieux dans les airs. Remplacé par Slimani (58’) qui a offert la victoire d’une tête rageuse (93’).

JOVETIC (6): placé en attaque près de Ben Yedder, il a été le plus déroutant mais a souvent buté sur Gurtner (26’, 42’). Remplacé par Fabregas (88’) qui a déposé le corner sur la tête de Slimani (93’)

BEN YEDDER (7): il a toujours joué juste et a donné plus de ballons précieux qu’il en a reçus. Il a une nouvelle fois inscrit un but de classe pour égaliser et remettre son équipe sur le droit chemin en fin de match.