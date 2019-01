Alors que revoilà Jardim... Opération commando

L’avantage de reprendre Leonardo Jardim au poste d’entraîneur de l’AS Monaco, c’est le gain de temps dans une période où l’ASM n’en a plus.

Le coach portugais, licencié en octobre moyennant 8 millions d’euros, vit toujours à Monaco avec sa famille, possède déjà des costards du club et maîtrise parfaitement le groupe monégasque à l’exception des recrues hivernales. La direction russe du club ? Des amis. « Je suis très reconnaissant envers le club, envers Vadim (Vasilyev) et envers le président (Dimitri) Rybolovlev pour le pari qu’ils ont fait avec moi quand je suis venu du Sporting Portugal, en 2014. Et aussi envers le Prince (Albert II), qui m’a toujours soutenu, m’a toujours encouragé, y compris quand j’ai quitté le club. Une partie de mon cœur est à Monaco » disait-il à nos confrères de L’Equipe en début de semaine dans une interview qui, aujourd’hui, prend un tout autre sens.

Évidemment, on peut s’interroger sur la stratégie du club qui consiste à virer un entraîneur qui concède ne plus avoir de ressources pour tirer le meilleur de son groupe pour finalement le reprendre trois mois plus tard. Pourquoi Jardim aurait-il plus de solutions aujourd’hui qu’en octobre ? Qui plus est face à un groupe de joueurs complètement perdu qui n’a jamais réussi à rebondir sous Thierry Henry, dont le passage sur le banc est, maintenant on peut l’affirmer, un fiasco total.

Et...