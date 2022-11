Alors que d'autres sont au Mondial, l'AS Monaco a repris, découvrez le programme

Alors que les mondialistes de l’effectif sont à pied d’œuvre au Qatar (Disasi et Fofana avec les Bleus, Jakobs et Diatta avec le Sénégal, Embolo avec la Suisse et Minamino avec le Japon) et que Badiashile a eu droit à un peu de repos supplémentaire après sa sélection avec les Espoirs, 18 joueurs (1) étaient présents au centre de performance de La Turbie. Au programme, des tests individualisés le matin et un entraînement collectif l’après-midi.

Dès mardi, le groupe de Philippe Clement s’envole pour un stage de dix jours dans le Sud de l’Espagne, à Benidorm, où seront conviés également quelques joueurs de l’Academy.

Deux matchs amicaux ont été fixés lors de ce stage : le vendredi 2 décembre à 15 h face au Cercle Bruges et le mercredi 7 décembre à 20 heures face à une équipe espagnole dont l’identité reste à confirmer.

Face à Empoli et la Fiorentina

Ensuite, deux autres rencontres sont programmées en Italie sur les terrains d’Empoli, le vendredi 16 décembre, et de la Fiorentina le samedi 17 décembre, deux clubs de Serie A.

Un programme chargé, donc, avant la reprise de la Ligue 1 fixée pour l’ASM le mercredi 28 décembre à 17 heures à Auxerre.

1. Gardiens : Didillon, Nübel. Défenseurs : Aguilar, Caio Henrique, Vanderson, Maripan, Okou, Sarr. Milieux : Akliouche, Gelson Martins, Camara, Jean Lucas, Golovin, Matazo. Attaquants : Ben Yedder, Boadu, Geubbels, Volland.