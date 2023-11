Aleksandr Golovin étincelant... les notes des Monégasques après leur victoire 2-0 face à Brest

Buteur et passeur, le Russe Aleksandr Golovin a encore été étincelant. Il affiché désormais 5 buts et 2 passes en L1.

KÖHN (6): il a d’abord subi les événements. Sur le but refusé à Brassier, il doit sortir. Il a été plus alerte après la pause, en jaillissant dans les pieds de Mounié (55’) et en déviant la frappe de Lees-Melou sur sa barre (77’). Son poteau le sauve sur la tête de Chardonnet (72’).

SINGO (7): on n’aurait pas aimé être à la place des attaquants brestois, hier. Il a balancé Lees-Melou dans les panneaux publicitaires, intraitable dans le duel. Mais il a aussi beaucoup de qualité dans ses pieds, dans le jeu court comme le jeu long.

MARIPAN (6): le patron a repris sa place. Il a bien lu les centres et les courses croisées de Le Douaron en première période.

MAGASSA (5): le genou gauche strappé, il s’est livré deux-trois fois de manière inutile. Pris sans son dos par Lala sur l’action qui doit amener le penalty de Brest (32’), il l’a été aussi par Chardonnet sur le corner qui atterrit sur le poteau. Il doit retrouver du rythme après sa suspension puis sa blessure.

DIATTA (5): il se sacrifie sur la volée de Chardonnet (19’) et il a très bien défendu en seconde période face à Camblan. Mais il pousse clairement Le Douaron dans sa surface. Il s’en tire bien mais il aurait dû concéder un penalty.

FOFANA (6): longtemps brouillon et neutre, il a mieux fini, libéré par le but de Golovin sur lequel il est passeur décisif. Remplacé par Camara (89’).

ZAKARIA (7): il a retrouvé son poste de milieu défensif et il est tout de suite plus efficace. Il a bien orienté le jeu et mis de l’agressivité dans les duels pour réaliser son meilleur match depuis son arrivée. Précieux dans les deux surfaces, il a surtout scoré de la tête son premier but avec l’ASM (16’).

JAKOBS (5): il ne rassure pas toujours. Il est en retard sur le centre qui mène au but annulé de Le Douaron (2’). Mais ses centres sont de plus en plus dangereux. Remplacé par Ouattara (81’), qui a fait ses débuts avec l’ASM et qui s’est procuré une bonne occasion (90’+1).

AKLIOUCHE (6): il a beaucoup bougé entre les lignes et il a souvent été dans les bons coups (2’, 21’, 30’).Il affiche une bonne entente avec Balogun et Golovin. Et il a clairement musclé son jeu. Il est devenu beaucoup plus tranchant défensivement. Remplacé par Ben Yedder (65’).

GOLOVIN (8): il a encore étalé sa classe : un corner merveilleux pour Zakaria et une caresse adressée au ballon pour le break. Techniquement, c’est du très haut niveau. Remplacé par Boadu (89’). Touché au genou, son état n’inquiétait pas Hütter hier soir.

BALOGUN (6): son 4e but avec l’ASM (25’) lui a été enlevé pour un hors-jeu d’un millimètre. Il a été maladroit dans le dernier geste (42’, 56’). Généreux, il a multiplié les appels malgré les accrochages dont il a été victime. Remplacé par Minamino (81’) dont Bizot dévie le missile (85’).